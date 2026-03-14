De geplande Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië gaan niet door, zo is inmiddels officieel door de FIA in een verklaring bevestigd. Door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten komen beide F1-races te vervallen. De beide Golfstaten waren de afgelopen weken al slachtoffer van oorlogsgeweld tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Op korte termijn ziet de Formule 1 geen mogelijkheden om vervangende Grands Prix te organiseren, waardoor de kalender in april leeg blijft.

De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië stonden respectievelijk in het tweede en derde weekend van april gepland. Gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten – waarbij de Golfstaten meermaals werden getroffen door Iraanse aanvallen als vergelding voor Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen – zijn de F1-races echter geannuleerd. Met name voor de fans zou het onveilig zijn geweest om van en naar het Midden-Oosten te reizen. De Nederlandse overheid geeft sinds begin maart al een negatief reisadvies af.

Moeilijkse beslissing

“Hoewel dit een moeilijke beslissing was, is het helaas de juiste gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten”, liet Formule 1-CEO Stefano Domenicali weten. “Ik wil de FIA ​​en onze fantastische promotors bedanken voor hun steun en begrip. Ze keken ernaar uit om de sport met hun gebruikelijke energie en passie te verwelkomen. We kunnen niet wachten om weer bij hen terug te zijn zodra de omstandigheden dat toelaten.”

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem voegde eraan toe: “De FIA ​​stelt de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap en collega’s altijd voorop. Na zorgvuldige overweging – en met die verantwoordelijkheid in het achterhoofd – hebben we deze beslissing moeten nemen. We blijven hopen op rust, veiligheid en een spoedig herstel van de stabiliteit in de regio. Mijn gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door deze recente gebeurtenissen. Bahrein en Saoedi-Arabië zijn ontzettend belangrijk voor het ecosysteem van ons raceseizoen, en ik kijk ernaar uit om naar beide landen terug te keren zodra de omstandigheden dat toelaten”, benadrukte de Emirati.

De afgelopen weken werd er al volop gespeculeerd over mogelijke vervangende Grands Prix. De circuits van Portimão in Portugal en Imola in Italië werden veelal genoemd als nieuwe locaties. Om logistieke redenen was het echter niet mogelijk om de vierde en vijfde ronde van het kampioenschap naar Europa te verplaatsen. Zodoende krimpt de kalender van 24 naar 22 wedstrijden. Daarmee voldoet de sport nog steeds aan de verplichtingen tegenover de uitzendgerechtigden, die per jaar recht hebben op minimaal 18 Grands Prix.

