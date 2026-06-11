Pirelli blijft tot en met 2028 de exclusieve bandenleverancier van de Formule 1. Dat maakte het Italiaanse bedrijf donderdag bekend in een gezamenlijk statement met de FIA en FOM. Daarmee wordt de huidige overeenkomst, die oorspronkelijk liep tot en met 2027, met één seizoen verlengd. Pirelli is sinds 2011 de enige bandenfabrikant binnen de koningsklasse. Destijds namen de Italianen het stokje over van Bridgestone.

De verlenging is mogelijk dankzij een clausule in het contract dat in 2023 werd ondertekend, toen Pirelli zijn rol in de koningsklasse al veiligstelde voor de periode 2025-2027. Door de nu geactiveerde optie blijft de bandenleverancier ook in 2028 verantwoordelijk voor de Formule 1, maar eveneens voor de Formule 2 en Formule 3. In een reactie benadrukte FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem het belang van stabiliteit en samenwerking binnen de sport.

“Pirelli is al vele jaren een belangrijke partner van het wereldkampioenschap en levert consequent een hoge standaard op het gebied van prestaties, innovatie en veiligheid”, liet de Emirati weten. “De verlenging tot eind 2028 zorgt voor stabiliteit binnen het kampioenschap. Bovendien weerspiegelt zij de sterke samenwerking tussen de FIA, FOM en Pirelli. Samen blijven we innovatie stimuleren en zorgen we voor spannende races voor coureurs, teams en fans over de hele wereld.”

Bandenlaboratorium

Ook binnen Pirelli wordt de verlenging gezien als een bevestiging van de strategische rol die het bedrijf in de Formule 1 vervult. Topman Marco Tronchetti Provera, die vorig weekend nog de GP van Monaco bezocht, wees op de lange samenwerking en de technologische vooruitgang die daarmee gepaard gaat. “We zijn verheugd onze aanwezigheid in de Formule 1 met nog een jaar te verlengen”, aldus Provera. “Vorig jaar bereikten we de mijlpaal van vijfhonderd Grands Prix. Gedurende deze periode zijn we belangrijke technologische uitdagingen aangegaan én hebben we die succesvol overwonnen. Pirelli is niet zomaar een leverancier, maar een strategische partner die de voortdurende groei van het kampioenschap ondersteunt. De Formule 1 is voor ons het ultieme laboratorium om te innoveren, ten behoeve van de banden van de toekomst.”

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Ook F1-CEO Stefano Domenicali onderstreepte het belang van de samenwerking. “We hebben een ongelooflijke geschiedenis met Pirelli en kunnen al vele jaren vertrouwen op hun technische expertise en focus op prestaties, innovatie en duurzaamheid. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de FIA en wij deze relatie met nog een jaar verlengen. Terwijl we de grenzen van de technische regelgeving blijven verleggen, geeft Pirelli’s toewijding aan kwaliteit alle teams de zekerheid dat zij werken met de meest geavanceerde banden ter wereld. Deze verlenging is opnieuw een uitstekend voorbeeld van samenwerking met deskundige partners, wier ervaring bijdraagt aan het spektakel op het circuit.”

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