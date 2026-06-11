Bernie Ecclestone, de FIA en FOM hebben van het Britse hooggerechtshof toestemming gekregen om in beroep te gaan tegen een eerdere uitspraak inzake het Crashgate-schandaal van 2008 en de bijbehorende schadeclaim van Felipe Massa. De Braziliaan eiste 64 miljoen pond – ruim 75 miljoen euro – voor het vermeend onrechtmatig mislopen van het F1-kampioenschap in 2008. De rechter bepaalde in maart dat er een volledige rechtszaak mag komen naar aanleiding van de claim.

In oktober 2025 verscheen Massa zelf bij het hooggerechtshof in Londen voor een driedaagse zitting. De Braziliaan probeert Ecclestone, FOM én de FIA aansprakelijk te stellen voor de manier waarop het Crashgate-schandaal is afgehandeld. Daarbij eist de oud-coureur een forse schadevergoeding. Centraal in zijn zaak staat de beschuldiging van ‘samenspanning’ tussen Ecclestone en de inmiddels overleden FIA-president Max Mosley.

Slopende rechtszaak

Volgens Massa zouden zij al vóór de ontknoping van het seizoen van 2008 op de hoogte zijn geweest van het feit dat Nelson Piquet Jr. opzettelijk crashte in Singapore. Mede hierdoor zou Massa kostbare punten hebben verloren en daarmee het wereldkampioenschap. Ecclestone en Mosley hebben altijd volgehouden dat zij pas in 2009 op de hoogte raakten, toen Piquet zijn verhaal deed. Massa benadrukte eerder dat hij de titel niet wil afpakken van Lewis Hamilton. Hij wil echter wel publiekelijk erkend worden als rechtmatige kampioen.

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Tijdens de zitting in 2025 oordeelde de rechter dat de zaak mocht doorgaan naar een volledige behandeling bij het hooggerechtshof, maar alleen op basis van één van Massa’s claims: die van onrechtmatige samenspanning. In maart van dit jaar werden Ecclestone, de FIA en FOM bovendien veroordeeld tot het vergoeden van 250.000 pond aan juridische kosten. Daarmee werd de zaak al ingeperkt, maar niet van tafel geveegd. De gedaagden mogen de uitspraken nu aanvechten om te voorkomen dat de samenspanningsclaim inhoudelijk wordt behandeld. Het hoger beroep van Ecclestone, de FIA en FOM werd op 4 juni formeel toegewezen.

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