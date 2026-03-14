Shanghai weet het al jaren: als Lewis Hamilton hier start, is hij gevaarlijk. Maar nu is er iemand anders die de show steelt. Kimi Antonelli start vanaf de eerste plek en stoot daarmee Sebastian Vettel van de troon als jongste polesitter ooit in de Formule 1. Wie er in welke volgorde in zijn nek hijgen op het Shanghai International Circuit, zie je op de startopstelling hieronder.

Terwijl Antonelli geschiedenis schreef, lag teamgenoot George Russell zijn Q3 in de vernieling. Hij stopte in de eerste sector na een verlies van vermogen en batterij en vervolgens hobbelde hij naar de pitstraat terwijl zijn Mercedes muurvast zat in de eerste versnelling. Dat hij uiteindelijk toch nog P2 uit de kwalificatie sleepte, is op zichzelf al een knappe prestatie. Mercedes domineert, ook als alles tegenzit.

Ferrari bezet de tweede startrij. Lewis Hamilton staat derde, Charles Leclerc vierde. In een race waar Hamilton historisch sterk is, mag je de Scuderia zeker niet afschrijven voor de overwinning. McLaren vertrekt vanaf P5 en P6 met Oscar Piastri en Lando Norris, die hun kansen op punten zeker niet onbenut zullen laten.

De verrassing van de kwalificatie komt van Pierre Gasly, die Alpine naar P7 stuurt. Knap werk van de Fransman op een circuit waar zijn auto op papier niet de snelste zou moeten zijn. Juist daardoor is het des te indrukwekkender.

Red Bull uit vorm

Dan de domper: Red Bull. Max Verstappen kwalificeerde zich slechts als achtste, Isack Hadjar als negende. De viervoudig wereldkampioen noemde zijn auto zelf al een ramp. Oliver Bearman sluit de top tien af voor Haas en laat daarmee zien dat de Amerikaanse renstal serieus meedoet in 2026.

Williams, Aston Martin en Cadillac haalden Q2 niet eens, met Carlos Sainz op P17 en Alex Albon op P18. De laatste twee startrijen worden ingenomen door Aston Martin en Cadillac. Een patroon dat voorlopig niet lijkt te veranderen.

De Grand Prix van China start om 08.00 uur Nederlandse tijd.

