Het team van Mercedes heeft tekst en uitleg gegeven over hun veelbesproken voorvleugel aan de FIA. De vleugel kwam in opspraak na de GP China, toen op beelden te zien was dat het onderdeel op de W17 van Andrea Kimi Antonelli niet binnen de maximaal toegestane tijd leek te sluiten. Mercedes gaf aan dat het kwam door betrouwbaarheidsproblemen, en zal al stappen hebben gezet om deze op te lossen.

De voorvleugel van de Mercedes W17 zorgde na de GP China voor behoorlijk wat discussie in de paddock. Op beelden was te zien hoe bij racewinnaar Andrea Kimi Antonelli aan het einde van het rechte stuk op het Shanghai International Circuit de voorvleugel in twee afzonderlijke fases leek te sluiten. De vraag werd toen veelvuldig gesteld of dit wel legaal was. Teams mogen namelijk vanuit het reglement slechts twee verschillende standen voor zowel de voor- als achtervleugel gebruiken: een voor de bochten en een voor de rechte stukken. Een tijdsvenster van 400 milliseconden geldt om tussen die twee standen te wisselen.

Betrouwbaarheidsproblemen

De vleugel van Kimi Antonelli leek buiten dit vastgestelde tijdsvenster te vallen, doordat deze twee keer van positie zou veranderen. Eén team zou naar de FIA zijn gestapt om vragen over de vleugel te stellen, en meteen werd daarbij naar Ferrari gewezen. Het Italiaanse team ontkent echter achter de vraag te hebben gezeten. Op de donderdagochtend voorafgaand aan de GP Japan werd echter duidelijk dat de manier van sluiting van de voorvleugel bij Mercedes kwam door betrouwbaarheidsproblemen, naar verluidt door het gebrek aan hydraulische druk. De vleugel kon daardoor niet in een keer terugkeren naar de hogere stand.

De FIA zou de uitleg vanuit de Zilverpijlen hebben geaccepteerd. Het team heeft naar verluidt ook al aanpassingen doorgevoerd om de betrouwbaarheidsproblemen op te lossen.

