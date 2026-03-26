Toto Wolff denkt dat het aantal fans dat de nieuwe Formule 1-regels afkeurt eigenlijk wel meevalt. Het reglement voor het 2026-seizoen kreeg vanuit meerdere hoeken al flinke kritiek, zo ook van Max Verstappen en Lando Norris. Volgens de Oostenrijkse teambaas is echter het merendeel van de toeschouwers, ‘negentig procent’, blij met de nieuwe manier van racen in 2026: ‘Niet iedereen klaagt’, aldus Wolff.

Mercedes is het nieuwe seizoen goed begonnen met twee Grand Prix-zeges en een sprintoverwinning in China. De Zilverpijlen zijn zo op dit moment het team om te verslaan, al waarschuwde teambaas Toto Wolff wel dat ook bij zijn renstal niet alles op rolletjes verloopt. “We hebben geluk gehad dat geen van de problemen waarmee we te maken kregen onze resultaten ernstig in gevaar bracht”, zei Wolff zelfs na de eerste twee raceweekenden.

Mercedes lijkt zo voorlopig het beste hun huiswerk te hebben gedaan voor de nieuwe Formule 1-reglementen, die al vanuit meerdere hoeken op behoorlijk wat kritiek konden rekenen. Toch zegt Toto Wolff dat ‘negentig procent’ van de fans de nieuwe regels wel leuk vinden. “Niet iedereen klaagt, maar sommige coureurs hebben moeite met het complexe elektronische systeem”, aldus de Oostenrijker tegen OE24. “De belangrijkste doelgroep zijn echter de fans, en meer dan negentig procent van hen vindt dat we nu vermakelijke races hebben: vermakelijk en spannend.”

Wolff niet bang voor saaie Formule 1

Volgens Wolff gaat de F1 daarom de goede kant op, al moet het nog wel de juiste balans vinden. “In de sport moet je je altijd blijven ontwikkelen. Je moet beide kanten respecteren: de meningen van de traditionalisten die willen dat de sport blijft zoals hij was, en die van de nieuwe fans die zeggen: ‘We vinden het eigenlijk prima zoals het nu onder de nieuwe regels is, en zo moet het blijven.’ We moeten beoordelen wat het beste is voor de F1 en haar fans. Op dit moment zien we een duidelijke richting.”

Over een eventuele saaie dominante van zijn eigen team Mercedes dit jaar is Wolff ook duidelijk: “Daar ben ik niet bang voor. Ferrari heeft ook een goed tempo. McLaren zal ook in de buurt komen, en ook anderen zullen snel meer leren over het motorbeheer.”

