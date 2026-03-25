Toto Wolff gaat zeker niet op zijn lauweren rusten na de eerste twee Mercedes-zeges van het seizoen. Zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli heeft al een Grand Prix gewonnen dit jaar, maar volgens Wolff had het weinig gescheeld of Mercedes had met nul WK-punten naar huis gegaan. ‘Zowel in Australië als in China waren er verschillende hachelijke situaties die ons weekend ineens hadden kunnen beëindigen’, vertelt de teambaas, die daardoor nog een hoop werk aan de winkel ziet voor zijn renstal.

Mercedes is met twee Grand Prix-overwinningen op rij – en een sprintzege in China – het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. Alleen Ferrari kon in de openingsfases van de races tot nu toe weerstand bieden, maar volgens Toto Wolff moeten de Zilverpijlen alsnog oppassen. “We hebben een positieve start van het seizoen gemaakt, maar dat is ook alles,” zegt de teambaas in de voorbeschouwing op de GP Japan. “Zowel in Australië als in China waren er verschillende hachelijke situaties die ons weekend ineens hadden kunnen beëindigen.”

LEES OOK: Wolff maakt einde aan opstekende geruchten Mercedes-overstap Verstappen: ‘Onzinnig’

Zo kreeg George Russell tijdens de kwalificatie in China te maken met een technisch probleem in Q3. De Brit kon vervolgens maar een snelle ronde rijden, al was deze wel goed genoeg voor P2. “Deze auto’s zijn nieuw en kwetsbaar. We hebben geluk gehad dat geen van de problemen waarmee we te maken kregen onze resultaten ernstig in gevaar bracht”, legt Wolff verder uit. “We hebben nog werk te doen om ervoor te zorgen dat dat zo blijft.”

‘Zodra je denkt dat je de F1 doorhebt, krijg je ongelijk’

Daarnaast verwacht Wolff ook dat de concurrentie steeds dichter bij de Zilverpijlen zal komen. “Ook de rest van het deelnemersveld leert elke keer dat we de baan opgaan enorm veel”, voegt de Oostenrijker eraan toe. “Elk weekend brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. We weten dat op het moment dat je denkt dat je deze sport doorhebt, je meestal ongelijk krijgt.”

De focus gaat bij Mercedes – net als alle andere Formule 1-teams – voor nu op Suzuka, waar Wolff vooral hoopt op mooie inhaalacties. “Suzuka is een van ’s werelds mooiste racecircuits, maar de laatste jaren is het er moeilijk om in te halen. Hopelijk kunnen we met deze nieuwe regels de fans een mooie show bieden.”

Lees hier alles over de GP Japan

