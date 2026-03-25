Toto Wolff maakt al meteen een einde aan de opstekende geruchten dat Max Verstappen in 2027 toch naar Mercedes kan komen. De Oostenrijker benadrukt ontzettend blij te zijn met de huidige Mercedes-coureurs, George Russell en Andrea Kimi Antonelli, en verbaast zich erover dat in maart al wordt gespeculeerd over de toekomstige line-up van de Zilverpijlen: ‘Het is al onzinnig genoeg dat je dit soort zaken normaal gesproken pas in juli bespreekt’.

Toto Wolff heeft er in het recente verleden zeker geen geheim van gemaakt graag Max Verstappen naar Mercedes te halen. De Oostenrijker startte in 2025 zelfs een charmeoffensief naar de Nederlander, al gaf hij later aan daar spijt van te hebben. Huidige Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben nog sowieso tot en met het einde van 2026 een contract bij de Zilverpijlen, maar de toekomst daarna is nog onduidelijk.

Hierdoor gingen de geruchten alweer rond dat Verstappen – zeker omdat de Mercedes W17 momenteel beter presteert dan de RB22 – voor 2027 wel eens een overstap kan overwegen. Wolff maakt echter meteen al korte metten met deze geruchten. “Het verbazingwekkende is dat deze onzinnige geruchten nu al in maart de kop opsteken”, verzucht Wolff tegenover OE24. “Het is al onzinnig genoeg dat je dit soort zaken normaal gesproken pas in juli bespreekt. Ik weet niet wie dit weer ter sprake heeft gebracht.”

‘Grootste respect voor Max’

De Oostenrijker spreekt vervolgens zijn vertrouwen uit in huidige coureurs Russell en Kimi Antonelli, de enige twee Grand Prix-winnaars van het 2026-seizoen tot nu toe. “We hebben twee coureurs met wie we langlopende, meerjarige contracten hebben”, bevestigt Wolff. “Ik kan mijn geluk niet op met beiden. Ze leveren alle twee topprestaties. Er is dus absoluut geen reden om zelfs maar een wijziging in de line-up of andere coureurs te overwegen. Ik zeg dit met het grootste respect voor Max.”

