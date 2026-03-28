Kimi Antonelli is niet van plan om zijn zetel bovenaan af te staan. De jonge Italiaan pakte in Suzuka zijn tweede pole position op rij en bewees daarmee dat zijn dominantie in China geen eendagsvlieg was. Naast hem staat teamgenoot George Russell, wat de startopstelling omtovert tot een zilverkleurige muur op de eerste rij. Mercedes dicteert het tempo, ook hier in Japan.

Daarachter lonkt McLaren. Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde en laat daarmee zien dat de papaja’s de draad weer gevonden hebben. Charles Leclerc start als vierde in de Ferrari, gevolgd door Lando Norris op vijf. Lewis Hamilton baalt daarachter op P6, want er zat duidelijk meer in voor de zevenzoudig kampioen. Pierre Gasly kwalificeerde zich wederom op een knappe zevende plaats in de Alpine, een resultaat dat zijn consistente seizoensstart onderstreept.

Dan de verrassing van de dag, en niet de aangenaamste. Max Verstappen staat slechts elfde. Uitgeschakeld in Q2, terwijl zijn jonge teamgenoot Isack Hadjar (op P8) wél doorstootte. Gabriel Bortoleto rijdt Audi naar een puike negende plek, terwijl Arvid Lindblad in de Racing Bulls als tiende finishte en zo Verstappen eigenhandig uit de top tien kieperde. Voor de wereldkampioen is dit een bittere pil. Met zijn startproblemen in de voorgaande races fris in het geheugen, dreigt zondag een lange middag te worden voor de Nederlander.

Oliver Bearman, die dit seizoen zo sterk voor de dag was gekomen in de Haas, zien we pas terug op P18. Cadillac en Aston Martin completeren de achterhoede, de inmiddels usual suspects op de laatste twee rijen. De Grand Prix van Japan start zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd. Let op: de zomertijd gaat vannacht in, dus je wekker mag een uur vroeger dan je gewend bent.

Lees hier alles over de GP Japan

