McLaren heeft gedeeld wat de precieze oorzaken waren van de twee uitvalbeurten in China. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri kon niet aan de race in Shanghai beginnen. De bolides van de twee McLaren-coureurs kregen echter met twee verschillende problemen aan de krachtbronnen te maken. ‘Het was des te pijnlijker dat we er als team zelf niks aan konden doen’, aldus Norris.

Het was een rampscenario voor McLaren: vlak voor de start van de GP China bleek dat niet alleen Lando Norris, maar ook Oscar Piastri niet aan de race kon beginnen. De regerend wereldkampioenen liepen zo kostbare WK-punten mis in hun strijd om de titels te prolongeren. Een eerste onderzoek wees op een probleem aan de elektra van beide krachtbronnen, maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat de twee problemen aan de twee bolides niks met elkaar te maken hadden.

LEES OOK: ‘Mercedes past veelbesproken voorvleugel aan na gesprekken FIA’

Zo kreeg de bolide van Lando Norris te kampen met een softwarefout aan de batterij. Hierdoor zou het onderdeel niet meer bruikbaar zijn voor de rest van het seizoen. Bij Oscar Piastri ging het echter om een hardwarefout in een hulpcomponent die verbonden is met de accu. In tegenstelling tot de situatie van Norris heerst er optimisme dat de energieopslag van de Australiër kan worden gered zodra het defecte onderdeel is vervangen.

‘Pijnlijk voor het team’

In Suzuka blikt Norris nog een keer terug op de pijnlijke uitvalbeurten voor zijn team “Natuurlijk heeft dit ons als team pijn gedaan. Het zag er tegenover de concurrentie natuurlijk ook niet goed uit dat twee auto’s niet aan de start verschenen. Ik denk dat het nog pijnlijker was dat we er zelf niets aan konden doen”, aldus de regerend wereldkampioen. “Maar samen met HPP (de motorafdeling van Mercedes, red.) hebben we hard gewerkt om uit te zoeken hoe en waarom dit is gebeurd. En natuurlijk zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt. Je leert van je fouten. Het was voor ons allemaal zwaar. Niemand van ons wil zo’n weekend meemaken. Maar ik denk dat het tegelijkertijd een goed moment voor ons is om te leren.”

Lees hier alles over de GP Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.