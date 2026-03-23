De verschillende teambazen binnen de Formule 1 zouden overwegend positief zijn over de huidige reglementen. Na de openingsrace in Melbourne stonden de nieuwe auto’s nog volop ter discussie, maar het racespektakel in Shanghai zou de F1-top milder hebben gestemd. Naar verluidt worden mogelijke aanpassingen zelfs uitgesteld tot volgend jaar. Pech voor Max Verstappen, vooralsnog een van de grootste critici van het nieuwe F1-tijdperk.

Tijdens het raceweekend in China klonken er veel positieve geluiden over het gewijzigde F1-reglement. Fans en media toonden zich zeer tevreden over het racespektakel, vooral in de voorhoede. Binnen het rijdersveld waren de meningen verdeeld: de coureurs van Mercedes en Ferrari, verreweg de snelste teams, zijn uiteraard enthousiast. “Je kunt elkaar veel beter volgen en veel dichterbij komen”, aldus Lewis Hamilton, die in Shanghai zijn eerste Ferrari-podium boekte. Collega Charles Leclerc sprak eveneens van een ‘hele leuke’ race.

Teambazen overtuigd

Volgens Auto, Motor und Sport zijn de teambazen inmiddels ook overtuigd van het nieuwe F1-reglement. Na China zou er een online vergadering hebben plaatsgevonden om een eerste balans op te maken. Volgens het Duitse medium waren de reacties overwegend positief en ziet men voorlopig geen noodzaak om overhaaste aanpassingen te doen. Eventuele wijzigingen worden mogelijk pas volgend jaar ingevoerd, wanneer er al een volledig seizoen met de nieuwe bolides is verreden.

Het Britse The Race meldde eveneens dat er voorlopig geen aanpassingen worden doorgevoerd. Dat zou echter ook te maken hebben met het gat in de F1-kalender in april. Door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië ziet de Formule 1 kans om – indien nodig – uitgebreid de tijd te nemen voor eventuele wijzigingen. Een bijeenkomst met alle technisch directeuren, gepland voor de tweede week na Japan, zou nu leidend zijn als het gaat om het reglement. Daarna is er voldoende tijd om verbeterpunten uit te werken in aanloop naar de GP van Miami in mei.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.