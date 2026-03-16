De FIA wil mogelijk nog geen wijzigingen aanbrengen in het F1-reglement naar aanleiding van het succesvolle sprintweekend in China. Na de openingsrace in Melbourne stonden de nieuwe auto’s nog volop ter discussie. Daarop maakte de FIA bekend dat het na de GP van China met de teams zou vergaderen over eventuele aanpassingen. Na de overwegend positieve reacties in Shanghai – met name vanuit de fans – lijkt de organisatie echter nog even te willen wachten met ingrijpen.

Tijdens het raceweekend in China klonken er veel positieve geluiden over het gewijzigde F1-reglement. Fans en media toonden zich zeer tevreden over het racespektakel, vooral in de voorhoede. Binnen het rijdersveld blijven de meningen verdeeld: de coureurs van Mercedes en Ferrari, die het hele weekend mijlenver voor lagen op de concurrentie, zijn logischerwijs enthousiast. “Je kunt elkaar veel beter volgen en veel dichter bij elkaar komen”, aldus Hamilton, die zondag zijn eerste Ferrari-podium boekte. Collega Leclerc sprak eveneens van een ‘hele leuke’ race.

Het product beschermen

Max Verstappen – die na een matige kwalificatie en een late uitvalbeurt zonder punten huiswaarts keerde – was een stuk minder positief. “Als je dit leuk vindt, weet je niet wat racen is”, was zijn bittere reactie. Achter de schermen werkt hij naar eigen zeggen nauw samen met de FIA om aanpassingen aan het reglement door te voeren en, in zijn woorden, ‘het product te beschermen’. Voorafgaand aan het seizoen werd al bekend dat de FIA en FOM na China een evaluatiebijeenkomst hadden gepland met de teambazen, om de eerste indrukken van de nieuwe reglementen te bespreken en te bekijken of er direct wijzigingen nodig waren.

LEES OOK: Schumacher is klaagzang van Verstappen zat: ‘Moet stoppen met zeuren’

Naar verluidt krijgt die vergadering echter een andere insteek. Volgens The Race wordt een bijeenkomst met alle technisch directeuren – gepland voor de tweede week na Japan – nu leidend als het gaat om mogelijke aanpassingen aan het reglement. Er zou dan voldoende tijd zijn om verbeterpunten uit te werken in aanloop naar de GP van Miami in mei. Het Britse medium noemt daarvoor drie redenen: de positieve reacties na China, het feit dat Australië door de unieke eigenschappen van het circuit een vertekend beeld gaf van de huidige Formule 1, én dat het wegvallen van de Grands Prix in het Midden-Oosten meer ruimte biedt om zorgvuldig naar oplossingen te zoeken. In heel april staan er immers geen races op de kalender.

Lees hier alles over de GP Japan

