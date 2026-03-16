Max Verstappen richtte zijn pijlen na afloop van de GP van China opnieuw op de nieuwe F1-reglementen. Veel fans genoten van het racespektakel tussen Mercedes en Ferrari, maar volgens de Nederlander hadden de kunstmatige inhaalacties in de voorhoede ‘niets met racen te maken’. Oud-coureur en analist Ralf Schumacher heeft genoeg van de tirades van Verstappen en roept de viervoudig wereldkampioen op zijn energie in de problemen bij Red Bull te steken.

In een opvallend lange tirade tegenover de pers verklaarde Verstappen opnieuw dat het huidige F1-reglement de sport ondermijnt. Het gejuich op de tribunes en de positieve reacties op sociale media veranderen niets aan zijn mening. “Als je dit leuk vindt, weet je niet wat racen is”, verklaarde hij koeltjes. Bij Ralf Schumacher schoten die opmerkingen in het verkeerde keelgat. “Max (Verstappen, red.) heeft al bewezen dat hij de snelste coureur is”, stelde de Duitser bij Sky Sports. “Nu moet hij zijn team helpen, dat serieus in de problemen zit, en stoppen met zeuren.”

Uitstapjes naar GT3

Schumacher plaatste vervolgens ook vraagtekens bij de geplande uitstapjes van Verstappen naar de GT3. Komend weekend komt de Nederlander uit in NLS2 op de Nürburgring, ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24-uursrace in mei. “Dat hij daarnaast ook nog in een andere raceklasse wil rijden… dat kan, maar het hoeft niet”, aldus de Duitser.

Verstappen benadrukte in zijn commentaar dat de huidige situatie bij Red Bull zijn mening niet beïnvloedt. In China viel hij bij de start al ver terug en na een knappe inhaalrace sloeg het noodlot in de slotfase opnieuw toe: de 28-jarige coureur moest zijn race afbreken door een technisch probleem. “Ik zou dit ook zeggen als ik won”, verzekerde Verstappen, die er zelden een dubbele agenda op nahoudt. Bovendien blijft het niet bij loze kritiek; hij benadrukte meermaals dat hij actief werkt aan verbeteringen in samenwerking met de FIA.

