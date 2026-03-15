Max Verstappen heeft opnieuw hard uitgehaald naar de nieuwe F1-reglementen. Na een late uitvalbeurt in China, waarbij Red Bull de Nederlander vanwege een technisch probleem naar binnen riep, ging hij weer flink tekeer tegenover de media. Zijn collega’s van Mercedes en Ferrari leverden een vermakelijk gevecht in Shanghai, maar volgens Verstappen is de actie in 2026 nog steeds te kunstmatig. Hij hoopt dat deze ‘grap’ snel voorbij is en blijft aandringen op aanpassingen.

Verstappen nam na afloop van de GP van China uitgebreid de tijd om de pers te woord te staan. Hij ging kort in op zijn uitvalbeurt en de problemen bij Red Bull, maar verschoof de aandacht daarna opnieuw naar de reglementen. De viervoudig wereldkampioen was de afgelopen maanden zeer uitgesproken over het huidige F1-tijdperk en doet er alles aan om samen met de FIA tot oplossingen te komen. De race in Shanghai leverde – met name in de voorhoede – genoeg spektakel op, maar volgens Verstappen wijkt deze manier van racen te veel af van de kernwaarden van de Formule 1. Hij blijft aandringen op veranderingen.

‘Zou ik ook zeggen als ik win’

“Het is verschrikkelijk”, klaagde Verstappen. “Als iemand dit leuk vindt, dan weet diegene echt niet wat racen inhoudt. Het is helemaal niet leuk, het is gewoon een soort Mario Kart. Dit is geen racen. Je haalt iemand in, dan is je batterij leeg, en op het volgende rechte stuk word je weer ingehaald”, vatte hij de problematiek samen. “Voor mij is het gewoon een grote grap.” Mercedes en Ferrari konden in de voorhoede weer wedijveren om de podiumplaatsen. Op het eerste gezicht leverde dat fraaie gevechten op, maar volgens Verstappen is dat schijn.

“Uiteindelijk zijn het gewoon Kimi (Antonelli, red.) en George (Russell, red.) die winnen toch?”, reageerde hij sarcastisch. “Het is geen echt heen-en-weer gevecht, ze liggen gewoon mijlenver voor op de rest. Ferrari heeft soms een goede start en werkt zich dan naar voren, maar een paar ronden later is de hiërarchie weer hersteld. Zoals ik al zei, dit heeft niets met racen te maken. Dat zou ik overigens ook zeggen als ik zou winnen”, benadrukte Verstappen. “Ik geef om het product, dus dat heeft niets te maken met mijn huidige positie.”

F1-reglement ondermijnt de sport

Volgens de Nederlander zijn de reglementen ‘fundamenteel gebrekkig’ en is het ‘pijnlijk’ dat de Formule 1 niet eerder kan overstappen op een nieuwe cyclus. “Ik denk dat de organisatie zal begrijpen waar wij als coureurs vandaan komen. Ik spreek namens de meesten van ons, hoewel sommigen natuurlijk zullen zeggen dat het geweldig is omdat ze races winnen. Dat is ook prima; als je een voordeel hebt, waarom zou je dat dan opgeven? Je weet immers nooit of je ooit nog een goede auto zult hebben. Maar de meeste coureurs zullen zeggen dat het niet leuk is, net als de echte F1-fans. De fans die het wel leuk vinden, snappen niets van racen”, voegde hij eraan toe. “Hopelijk zijn we hier zo snel mogelijk vanaf.”

Verstappen waarschuwde in 2023 al dat de Formule 1 de verkeerde kant opging met het huidige reglement. Hij klaagde dat teveel elektrificatie de sport zou ondermijnen. “Helaas is dat toch gebeurd”, verzuchtte hij. “Het zou geweldig zijn als we hieruit lering kunnen trekken voor de toekomst.” De media wezen Verstappen erop dat – wanneer het overgrote deel van de fans tevreden is – de Formule 1 mogelijk geen reden ziet om het reglement aan te passen. “Ik hoop niet dat ze er zo over denken, want uiteindelijk ruïneert dit de sport”, reageerde hij.

“Zolang we blijven communiceren en aan oplossingen blijven werken, helpt dat veel”, besloot hij hoopvol. “Toch zal het ook moeilijk worden om iedereen aan één kant te krijgen. Uiteindelijk moeten de meeste mensen het eens zijn, anders verandert er niets. Zoals ik al zei, het is politiek. Enkele coureurs zullen nu tevreden zijn omdat ze in het voordeel zijn. Dat is terecht en dat snap ik ook. Maar vanuit sportief oogpunt gaat het gewoon de verkeerde kant op.”

