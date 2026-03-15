Kimi Antonelli won zondag de GP van China! Vanaf poleposition kreeg hij het direct aan de stok met beide Ferrari’s en teamgenoot George Russell, maar uiteindelijk wist hij alle aanvallen te pareren. Zo reed hij soeverein naar de eerste F1-overwinning van zijn carrière. Daarmee claimt de jonge Italiaan tevens zijn plek in de geschiedenisboeken. De jongste polesitter ooit werd zondag de op één na jongste racewinnaar. Het record blijft in handen van Max Verstappen.

Met 19 jaar, 6 maanden en 18 dagen is Kimi Antonelli de op één na jongste racewinnaar ooit. Alleen Max Verstappen, die op zijn achttiende al de GP van Spanje won, was jonger. Daarmee is Antonelli pas de tweede tiener die een Formule 1-zege heeft geboekt. Sebastian Vettel, die op 21-jarige leeftijd de Grand Prix van Italië van 2008 won, wordt daardoor teruggedrongen naar de derde plaats.

LEES OOK: Antonelli breekt de ban en boekt eerste F1-zege, Verstappen met lege handen

Antonelli werd bovendien de zestiende Italiaanse racewinnaar in de Formule 1. Hij volgt Giancarlo Fisichella op, die bijna twintig jaar geleden de GP van Maleisië won namens Renault.

Top-10 jongste racewinnaars in de Formule 1

Positie Coureur Leeftijd Grand Prix 1 Max Verstappen 18 jaar, 7 maanden, 15 dagen Spanje 2016 2 Kimi Antonelli 19 jaar, 6 maanden, 18 dagen China 2026 3 Sebastian Vettel 21 jaar, 2 maanden, 11 dagen Italië 2008 4 Charles Leclerc 21 jaar, 10 maanden, 16 dagen België 2019 5 Fernando Alonso 22 jaar, 26 dagen Hongarije 2003 6 Troy Ruttman 22 jaar, 2 maanden, 19 dagen Indianapolis 1952 7 Bruce McLaren 22 jaar, 3 maanden, 12 dagen Verenigde Staten 1959 8 Lewis Hamilton 22 jaar, 5 maanden,

3 dagen Canada 2007 9 Oscar Piastri 23 jaar, 3 maanden, 15 dagen Hongarije 2024 10 Kimi Räikkönen 23 jaar, 5 maanden, 6 dagen Maleisië 2003

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.