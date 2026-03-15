Kimi Antonelli won zondag de GP van China! Vanaf poleposition kreeg hij het direct aan de stok met beide Ferrari’s en teamgenoot George Russell, maar uiteindelijk wist hij alle aanvallen te pareren. Zo reed hij soeverein naar de eerste F1-overwinning van zijn carrière. Daarmee claimt de jonge Italiaan tevens zijn plek in de geschiedenisboeken. De jongste polesitter ooit werd zondag de op één na jongste racewinnaar. Het record blijft in handen van Max Verstappen.

Met 19 jaar, 6 maanden en 18 dagen is Kimi Antonelli de op één na jongste racewinnaar ooit. Alleen Max Verstappen, die op zijn achttiende al de GP van Spanje won, was jonger. Daarmee is Antonelli pas de tweede tiener die een Formule 1-zege heeft geboekt. Sebastian Vettel, die op 21-jarige leeftijd de Grand Prix van Italië van 2008 won, wordt daardoor teruggedrongen naar de derde plaats.

LEES OOK: Antonelli breekt de ban en boekt eerste F1-zege, Verstappen met lege handen

Antonelli werd bovendien de zestiende Italiaanse racewinnaar in de Formule 1. Hij volgt Giancarlo Fisichella op, die bijna twintig jaar geleden de GP van Maleisië won namens Renault.

Top-10 jongste racewinnaars in de Formule 1

PositieCoureurLeeftijdGrand Prix
1Max Verstappen18 jaar, 7 maanden, 15 dagenSpanje 2016
2Kimi Antonelli19 jaar, 6 maanden, 18 dagenChina 2026
3Sebastian Vettel21 jaar, 2 maanden, 11 dagenItalië 2008
4Charles Leclerc21 jaar, 10 maanden, 16 dagenBelgië 2019
5Fernando Alonso22 jaar, 26 dagenHongarije 2003
6Troy Ruttman22 jaar, 2 maanden, 19 dagenIndianapolis 1952
7Bruce McLaren22 jaar, 3 maanden, 12 dagenVerenigde Staten 1959
8Lewis Hamilton22 jaar, 5 maanden,
3 dagen		Canada 2007
9Oscar Piastri23 jaar, 3 maanden, 15 dagenHongarije 2024
10Kimi Räikkönen23 jaar, 5 maanden, 6 dagenMaleisië 2003

Lees hier alles over de GP China

