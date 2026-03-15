Kimi Antonelli won zondag de GP van China! Vanaf poleposition kreeg hij het direct aan de stok met beide Ferrari’s en teamgenoot George Russell, maar uiteindelijk wist hij alle aanvallen te pareren. Zo reed hij soeverein naar de eerste F1-overwinning van zijn carrière. Daarmee claimt de jonge Italiaan tevens zijn plek in de geschiedenisboeken. De jongste polesitter ooit werd zondag de op één na jongste racewinnaar. Het record blijft in handen van Max Verstappen.
Met 19 jaar, 6 maanden en 18 dagen is Kimi Antonelli de op één na jongste racewinnaar ooit. Alleen Max Verstappen, die op zijn achttiende al de GP van Spanje won, was jonger. Daarmee is Antonelli pas de tweede tiener die een Formule 1-zege heeft geboekt. Sebastian Vettel, die op 21-jarige leeftijd de Grand Prix van Italië van 2008 won, wordt daardoor teruggedrongen naar de derde plaats.
Antonelli werd bovendien de zestiende Italiaanse racewinnaar in de Formule 1. Hij volgt Giancarlo Fisichella op, die bijna twintig jaar geleden de GP van Maleisië won namens Renault.
Top-10 jongste racewinnaars in de Formule 1
|Positie
|Coureur
|Leeftijd
|Grand Prix
|1
|Max Verstappen
|18 jaar, 7 maanden, 15 dagen
|Spanje 2016
|2
|Kimi Antonelli
|19 jaar, 6 maanden, 18 dagen
|China 2026
|3
|Sebastian Vettel
|21 jaar, 2 maanden, 11 dagen
|Italië 2008
|4
|Charles Leclerc
|21 jaar, 10 maanden, 16 dagen
|België 2019
|5
|Fernando Alonso
|22 jaar, 26 dagen
|Hongarije 2003
|6
|Troy Ruttman
|22 jaar, 2 maanden, 19 dagen
|Indianapolis 1952
|7
|Bruce McLaren
|22 jaar, 3 maanden, 12 dagen
|Verenigde Staten 1959
|8
|Lewis Hamilton
|22 jaar, 5 maanden,
3 dagen
|Canada 2007
|9
|Oscar Piastri
|23 jaar, 3 maanden, 15 dagen
|Hongarije 2024
|10
|Kimi Räikkönen
|23 jaar, 5 maanden, 6 dagen
|Maleisië 2003
