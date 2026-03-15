Kimi Andrea Antonelli (19) heeft zondag in China de eerste GP-zege in zijn carrière behaald. Hij is daarmee de eerste Italiaanse winnaar sinds Giancarlo Fisichella in 2006. De Mercedes-coureur bleef zijn teamgenoot George Russell voor. Max Verstappen viel in de slotfase van de race uit met motorproblemen. Hij lag op dat moment in zesde positie.

Herbeleef de enerverende race op het Shanghai International Circuit hieronder. Hierbij, de Chinese GP in vogelvlucht.

De race staat bijna op het punt van beginnen. Wereldkampioen Lando Norris ontbreekt vooralsnog op de grid. Zijn McLaren staat nog in de garage vanwege een elektrisch issue. Wordt het een DNS?

Met nog enkele minuten voor de start wordt ook de McLaren van Norris’ teamgenoot Oscar Piastri ineens teruggeduwd naar de garage. Als de problemen nog gefixt worden, mogen beide coureurs hooguit vanuit de pitstraat starten. Een race tegen de klok derhalve voor McLaren!

FORMATIERONDE: Opvallend, de Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell arriveren als eerste op de startgrid, met grote voorsprong op het veld erachter. Lewis Hamilton start zo vanaf P3.

Dramatische start Verstappen

RONDE 1/56: Dramatische start Max Verstappen, net als zaterdag in de sprintrace. Van P6 is hij teruggevallen naar P16! Lewis Hamilton grijpt meteen de leiding ten koste van Mercedes-polesitter Antonelli, die ternauwernood Charles Leclerc voorblijft op P2. Norris, Piastri, Gabriel Bortoleto en Alexander Albon zijn niet gestart.

RONDE 4/56: Mercedes heeft de hiërarchie al snel hersteld. Antonelli en teamgenoot George Russell, de winnaar van de openingsrace in Melbourne, hebben de Ferrari’s achterhaald en rijden nu respectievelijk op P1 en P2. Daarachter: Hamilton, Leclerc en de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Inmiddels rijdt Max Verstappen op P10.

RONDE 6/56: Max Verstappen – als enige op softs – probeert Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad voorbij te komen, maar de Brit verzet zich met hand en tand, wederom. Als een gevolg daarvan gaat Verstappen even van de baan af. Nog steeds P10 dus! Verstappens teamgenoot Isack Hadjar had een geweldige start, maar rijdt inmiddels op P18.

RONDE 10/56: Verstappen – vast achter de Racing Bulls van respectievelijk Liam Lawson en Arvid Lindblad – meldt over de boordradio dat zijn banden eraan zijn. Een pitstop in ronde 10. Hij zal voor een tweestopper gaan vermoedelijk. Verstappen vervolgt zijn race op de harde compound.

Safety Car komt Verstappen slecht uit

RONDE 11/56: Wat een pech voor Verstappen en Lawson, die net gepit zijn. Lance Stroll glijdt van het asfalt en de safety car komt naar buiten en krijgen een goedkope pitstop. Verstappen en Lawson zijn net een rondje te vroeg naar binnen gekomen. Colapinto en Ocon zijn doorgereden en belanden daardoor (tijdelijk) op P2 en P3, achter Antonello. Stroll is de vijfde uitvaller.

RONDE 14/56: En we racen weer! Antonelli is goed weg, Russell gaat in de fout en verliest een positie aan Lewis Hamilton. Stand van zaken top-10 nu: Antonelli, Colapinto, Ocon, Hamilton, Russell, Lindblad, Leclerc, Bearman, Hülkenberg en Gasly. Op P11: Verstappen.

RONDE 18/56: Verstappen rukt met een fraaie uitremactie op Lindblad op naar P9 en rijdt nu virtueel in de punten. Antonelli leidt nog, maar Hamilton voert de druk op.

RONDE 23/56: Het is een enerverende race tot nu toe met volop actie, alle kritiek op de nieuwe regels ten spijt. Verstappen jaagt inmiddels op Colapinto in de strijd om P6. En met succes. Intense strijd om P2 tussen Hamilton, Leclerc en Russell.

RONDE 27/56: Geweldige gevechten tussen de teamgenoten Leclerc en Hamilton om P2. Russell profiteert en grijpt P3, ten kosten van Hamilton. Ondertussen loopt leider Antonelli verder en verder uit. Zijn eerste GP-zege ligt in het verschiet.

Blinde actie Esteban Ocon

RONDE 30/56: Russell rukt op naar P2. De marge met teamgenoot Antonelli is aanzienlijk, een kleine acht seconden. Verstappen nog altijd op P6, achter de Haas van Oliver Bearman.

RONDE 34/56: Colapinto komt de pits uit en krijgt het meteen daarna in bocht 1 aan de stok met Esteban Ocon, die er blind bovenop knalt. Schade aan beide bolides! Hij kan een tijdstraf tegemoet zien. Fernando Alonso meldt zich in de pitlane vanwege vibraties in de auto, zijn race is ten einde. Uitvaller nummer zes alweer.

RONDE 40/56: De Ferrari’s stelen in Shanghai de show en blijven met elkaar in gevecht. Hamilton en Leclerc racen op het scherp van de snede. Het is voortdurend stuivertje wisselen, soms gaat het maar net goed. Antonelli en Russell soeverein op P1 en P2.

RONDE 45/56: Er is sprake van een status quo aan de kop van het veld. Ook Max Verstappen zit stevig op P6, ruim achter Bearman en ruim vóór Gasly. Top-4: Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc. Ondertussen rijdt ook Hadjar in de punten, op P9.

Eerste Italiaanse F1-winnaar sinds Fisichella

RONDE 46/56: Nee! Max Verstappen valt uit met motorproblemen! Tien ronden voor het einde strandt hij alsnog. Met een slakkengangetje rijdt hij zijn Red Bull terug naar de pits.

RONDE 56/56: Kimi Antonelli wordt – ondanks een slippertje met blokkerende remmen in lap 54 – als winnaar afgevlagd van de GP van China! Hij is daarmee de eerste Italiaanse GP-winnaar sinds Giancarlo Fisichella in 2006 (Maleisië). Antonelli blijft wel tweede in de WK-stand, achter teamgenoot George Russell die tweede wordt. De marge tussen beide coureurs bedraagt nu drie punten. Russell won vorige week de openingsrace van het seizoen in Australië. Achter beide Mercedes-coureurs legt Lewis Hamilton beslag op de derde plaats, voor zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Top-10: Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Bearman, Gasly, Lawson, Hadjar, Sainz, Colapinto.

Uitslagen

