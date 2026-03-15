Max Verstappen was logischerwijs niet blij met de uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van China, maar het paste in een volgens hem “heel slecht weekend.” De Nederlander kon in Shanghai geen vuist maken in de race: “De snelheid was verschrikkelijk, de balans ook.”

Verstappen, die zijn Red Bull-bolide met een koelingsprobleem in de pits moest parkeren gedurende de race, had al bij de start problemen. “Geen vermogen. Net als zaterdag in de sprintrace”, keek hij terug op de start waarbij hij tot de voorlaatste positie terugviel. “Zodra ik de koppeling loslaat, geeft de motor niet thuis en komt er niks.”

Hij vervolgde: “De rest van de race was ook min of meer hetzelfde als gisteren. Ik kon niet pushen, het was verschrikkelijk. En een slecht weekend dus voor ons.”

Verrassend was het niet. “Ik kijk er niet van op dat we niet in de buurt komen van Mercedes of Ferrari. Maar ik hoop wel dat we de komende tijd wat competitiever kunnen worden. We zijn niet waar we willen zijn, maar iedereen in het team doet echt wel zijn best. Er zijn alleen veel zaken die we moeten verbeteren.”

