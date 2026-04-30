De Grand Prix van Miami dreigt te worden afgelast vanwege de voorspelde slechte weersomstandigheden. De race op zondag kan zowel worden afgelast óf uitgesteld, vanwege de onweersbuien die dan over het circuit zouden trekken. Omdat de medisch helikopter onder zulke omstandigheden niet kan opstijgen, is er nog onzekerheid over het plaatsvinden van de Grand Prix.

Het weekend van Miami zal weleens de derde race op rij kunnen worden die niet doorgaat. Er is tijdens de race een kans van 30% op regen met daarbovenop weer een kans op onweer. De regen an sich is niet het probleem, vanwege de regenbanden die in de loop der jaren zijn ontwikkeld. De bliksem en onweer daarentegen kunnen wel ernstige problemen veroorzaken. Mocht er een onweersbui over het circuit trekken, dan kan de medisch helikopter niet boven het circuit vliegen om medische hulp te verlenen. Hierdoor zou de race officieel niet van start mogen gaan.

Lokale weersvoorspellingen

Volgens lokale weersvoorspellingen van NBC 6 South Florida ligt de kans op regen voor nu nog rond de 30 tot 40 procent. Aan het begin van de dag zal het zonnig zijn, maar naarmate de middag vordert is er een steeds grotere kans op onweersbuien. Deze ligt nu op 55%. Daarmee neemt de kans toe dat de wedstrijdleiding moet ingrijpen. Echter is de officiële website van de Formule 1 optimistischer. Die zeggen dat er “mogelijke buien” kunnen zijn, maar er geen ernstige stortbuien worden verwacht. Zij melden dat het voor zondag warm gaat worden, maar dat de kans op regen 30% is.

Voor de vrijdag en de zaterdag ziet het weer er beter uit, want dan is er geen kans op regen en hangen de temperaturen rond de 30 graden, net zoals op de zondag. De sprintkwalificatie en sprintrace kunnen dus gewoon doorgaan. Als de race wordt uitgesteld of afgelast, betekent het dat er weer gekeken wordt naar een gat van twee weken zonder een race. De volgende Grand Prix-weekend is namelijk die van Canada op 24 mei.

Wanneer wordt de race afgelast?

Vorig jaar bestond er ook al een kans dat de Grand Prix van Miami niet door zou gaan vanwege de weersomstandigheden. Tijdens de F1 Academy-race die op zondag zou worden verreden vorig seizoen, waren de weersomstandigheden zo slecht dat deze uiteindelijk werd afgelast. De coureurs reden achter de Safety Car de formatieronde, maar kregen al snel te maken met ernstige gripproblemen en slecht zicht.

Toen bracht de FIA een verklaring over hun protocol voor zulke situaties naar buiten. Ze stelden dat de race wordt opgeschort als er blikseminslag zou zijn op het circuit óf in de omliggende gebieden. Alle auto’s moeten dan terugkeren naar de pitstraat en als er een officieel bericht komt, moeten de auto’s teruggeduwd worden in de garages. De deuren blijven dan open totdat anders wordt aangegeven. Daarnaast wacht het bestuursorgaan met de startopstelling bekend te maken, totdat de wedstrijdleiding overtuigd is dat het veilig is om te racen.

