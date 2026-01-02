George Russell maakte zich in 2025 geen enkel moment zorgen om zijn toekomst bij Mercedes. De Brit blikt tijdens de winterstop terug op de geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar de Zilverpijlen. Volgens Russell was het niet meer dan logisch dat zijn werkgever in gesprek ging met de wereldkampioen, maar waarschuwt zijn team wel voorafgaand aan eventuele nieuwe gesprekken: ‘Waar je de beste coureurs ook samenbrengt, vroeg of laat is een confrontatie onvermijdelijk’.

Het was een geliefd onderwerp van speculatie in 2025: overweegt Max Verstappen nu wel of niet een overstap naar Mercedes? George Russell wakkerde zelf deze geruchten aan, toen hij in Oostenrijk bevestigde dat zijn renstal inderdaad in gesprek was met de viervoudig wereldkampioen. Inmiddels heeft Mercedes bevestigd met Russell en Andrea Kimi Antonelli als coureurs het 2026-seizoen in te gaan, terwijl Verstappen bij Red Bull blijft.

De Britse coureur is echter na 2026 nog niet zeker van een stoeltje bij de Zilverpijlen, maar zegt tegen het Duitse Auto, Motor und Sport zich geen zorgen te maken. “Ik heb me nooit zorgen gemaakt over het verliezen van mijn stoeltje”, vertelt Russell zelfs. “Als team wil je de best mogelijke coureurscombinatie die er op de markt te vinden is. Verstappen is momenteel de beste coureur op de grid.”

Confrontatie

In het verleden lag Russell nog wel eens in de clinch met Verstappen. Zo ontstond er eind 2024 nog een ruzie tussen de twee, nadat de Nederlander zijn pole position voor de GP Qatar aan de Brit verloor. Verstappen kreeg de gridstraf van één plaats voor het in de weg rijden van Russell tijdens de kwalificatie in Qatar. Hoewel de twee het inmiddels allang hebben bijgelegd, denkt Russell niet dat een eventuele samenwerking met Verstappen vlekkeloos zou verlopen. “Waar je de twee besten ook samenbrengt, vroeg of laat is een confrontatie onvermijdelijk. Maar een team als Mercedes had met Lewis (Hamilton, red.) en Valtteri (Bottas, red.), dat is perfect”, verwijst de Brit naar de coureur line-up van de Zilverpijlen tussen 2017 en 2021.

