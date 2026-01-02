Ralf Schumacher ziet bij Max Verstappen een ontwikkeling die hij maar al te goed herkent van zijn broer Michael. Volgens de voormalig Formule 1-coureur beschikt de viervoudig wereldkampioen inmiddels over een cruciale eigenschap die bepalend was voor het succes van de zevenvoudig kampioen: het vermogen om een team volledig achter zich te krijgen.

Verstappen greep in 2025 net naast zijn vijfde opeenvolgende wereldtitel en eindigde slechts twee punten achter Lando Norris, maar volgens Schumacher zegt dat weinig over zijn impact. De Red Bull-coureur bleef ook dit seizoen duidelijk de maatstaf binnen zijn team, net zoals hij dat al jaren is sinds het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018.

In gesprek met F1-Insider benadrukt Schumacher dat Verstappen zich opnieuw heeft ontwikkeld, met name in vergelijking met zijn teamgenoten Liam Lawson en Yuki Tsunoda. “Max is iemand die een ongelooflijke hoeveelheid potentie uit een auto kan halen, dat zagen we in de vergelijking met Yuki Tsunoda of Liam Lawson. Maar het was nog steeds een enorme teamprestatie. En dat heeft Max veranderd.”

Volgens Schumacher heeft Verstappen daarmee een extra dimensie aan zijn leiderschap toegevoegd, een kwaliteit die onlosmakelijk verbonden is met de erfenis van Michael Schumacher. “Hij heeft die extra kwaliteit gekregen, dat vermogen en die uitstraling die Michael ook had: het vermogen om een team om zich heen te verenigen, om hen te leiden en te inspireren.”

Die eigenschap is volgens de Duitser van onschatbare waarde op het hoogste niveau van de autosport. “Mensen hebben die voor je door het vuur willen gaan, is cruciaal. Max heeft nu ook dat Michael-gen.”

Voor Ralf Schumacher is één ding duidelijk: Verstappen is niet alleen snel, maar groeit steeds meer uit tot een leider die zijn team kan dragen. “Dat vermogen om iedereen achter je te krijgen en samen beter te maken, dát maakt uiteindelijk het verschil.”

