Lewis Hamilton had zijn Formule 1-carrière in 2007 zomaar in de kleuren van BMW-Sauber kunnen beginnen. Peter Sauber heeft onthuld dat de Brit bijna voor zijn team uit Hinwil had gereden, maar dat een voorgenomen leenovereenkomst met McLaren stukliep op de contractduur. Hamilton bleef uiteindelijk trouw aan de Britten en de rest is geschiedenis. Toch levert de anekdote van Sauber een intrigerende ‘wat als’ op.

In gesprek met de Zwitserse krant Blick vertelde Peter Sauber dat Lewis Hamilton aanvankelijk zijn debuut zou maken bij Sauber. McLaren had zijn protegé in 2007 voor één seizoen willen stallen bij het team uit Hinwil. In Zwitserland drong men echter aan op een periode van twee jaar, waardoor de samenwerking spaak liep. De Sauber-topman en oprichter herinnerde zich hoe de deal op het vliegveld van Zürich werd afgeblazen, waardoor Hamilton een debuut in de wit-blauwe kleuren van BMW-Sauber aan zich voorbij zag gaan.

‘Wat als’

“Weinig mensen weten dat Lewis Hamilton zo’n twintig jaar geleden bijna voor ons had gereden”, aldus Sauber. “De Brit was eigendom van McLaren, dat hem naar Hinwil wilde sturen voor een Formule 1-seizoen. De McLaren-delegatie ontmoette Lewis en zijn vader, samen met onze bedrijfsjurist Monisha Kaltenborn en mijzelf, op de luchthaven van Zürich. De deal viel in duigen omdat McLaren hem slechts één jaar wilde uitlenen, terwijl wij twee jaar verlangden.”

Hamilton had destijds net het GP2-kampioenschap gewonnen en gold als een van de grootste talenten van zijn generatie. McLaren had Fernando Alonso al vastgelegd na diens vertrek bij Renault, terwijl Kimi Räikkönen op weg was naar Ferrari. Daardoor kwam er voor 2007 een zitje vrij naast Alonso, een plek die uiteindelijk rechtstreeks naar Hamilton ging. De rest is geschiedenis. De gevierde Brit had slechts zes races nodig om zijn eerste overwinning te boeken en eindigde in zijn eerste negen Grands Prix steevast op het podium. Hij greep nipt naast het wereldkampioenschap, maar verzekerde zich in 2008 alsnog van zijn eerste titel.

