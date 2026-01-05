Cadillac heeft coureur Guanyu Zhou gestrikt. De 26-jarige Chinees gaat aan de slag als test- en reserverijder bij het nieuwe Formule 1-team van de Amerikanen. De samenwerking volgt kort na zijn vertrek bij Ferrari, waar hij afgelopen seizoen dezelfde rol vervulde. Zhou reed tussen 2022 en 2024 drie seizoenen in de Formule 1 voor Sauber, waar hij ervaring opdeed naast Valtteri Bottas, die dit jaar zijn rentree maakt bij Cadillac.

Met de komst van Guanyu Zhou haalt Cadillac directe Formule 1-ervaring in huis. De Chinees reed 68 Grands Prix namens Sauber en vergaarde daarin 16 WK-punten. Zijn beste resultaten waren een achtste plaats tijdens de GP van Canada in 2022 en eenzelfde klassering in de GP van Qatar in 2024. Na afloop van dat seizoen verloren Zhou en Bottas hun zitjes aan Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

‘Voelt als thuiskomen’

Een belangrijke factor in de samenwerking is de sterke band tussen Guanyu Zhou en Cadillac-teambaas Graeme Lowdon, die al meerdere jaren optreedt als zijn manager. Met Zhou beschikt Cadillac bovendien over een reserverijder met ervaring op het hoogste niveau. Mede-testrijder Colton Herta, die achter de schermen wordt klaargestoomd voor zijn Formule 1-debuut, kan vooralsnog alleen bogen op IndyCar-ervaring. Bij Cadillac wordt Guanyu Zhou herenigd met zijn voormalige Sauber-teamgenoot Bottas, die komend seizoen samen met Sergio Pérez de vaste line-up vormt.

“Ik ben erg blij dat ik me als reservecoureur aan Cadillac kan verbinden, in aanloop naar hun debuut in de Formule 1”, reageerde Guanyu Zhou in een officieel persbericht. “Dit is een van de grootste en meest opwindende nieuwe projecten die de sport ooit heeft gezien.” De Chinees benadrukte dat de samenwerking vertrouwd aanvoelt. “Ik heb jarenlang met zowel Graeme als Valtteri samengewerkt in verschillende functies, dus dit voelt als thuiskomen.” Zhou verwacht bovendien een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. “Met mijn ervaring op het circuit en in de ontwikkeling van auto’s weet ik dat ik een meerwaarde kan zijn voor Cadillac. Ik kijk ernaar uit om het team zo goed mogelijk te ondersteunen.”

