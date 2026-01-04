De vader van Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, gaat een nieuwe raceklasse oprichten: de HybridV10. In dit nieuwe kampioenschap staan de alom geliefde V10-motoren centraal, al is er volgens de organisatie achter de raceklasse ook plek voor innovatie. Wanneer het kampioenschap precies van start gaat, is nog onbekend.

Het is voor Anthony Hamilton – vader van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton – niet de eerste keer dat hij in de autosport aan de slag gaat. Zo was Hamilton senior eerder al de manager van voormalig Force India-coureur Paul di Resta. Sinds 2025 is hij ook adviseur van de FIA. De Brit draagt zo bij aan het Young Driver Development Pathway.

Hamilton lanceert nu dus een nieuw ‘onafhankelijk’ kampioenschap, dat de naam ‘HybridV10’ gaat dragen. Bij de nieuwe raceklasse speelt het geluid van de iconische V10-motoren een belangrijke rol. “HybridV10 is een onafhankelijk wereldwijd motorsportfestival en raceserie waarbij competitieve races met eenzitters centraal staan”, aldus het aankondigingsbericht op Instagram. “Het doel van het festival is om emotie, innovatie en kansen in de sport te herstellen op een moderne, open en toegankelijke manier. HybridV10 combineert races met grote impact met technologie, cultuur en deelname van fans. Het wordt georganiseerd via festival-evenementen over de hele wereld.”

‘Authentiek racen’

De organisatie achter het nieuwe kampioenschap hoopt ‘authentiek racen’ zo weer een podium te geven. “HybridV10 is gebaseerd op een eenvoudig principe: een terugkeer naar authentiek racen met echt geluid, echte competitie, open kansen en gedisciplineerde kostenbeheersing, geleverd via duidelijke, transparante structuren, vrij van onnodige complexiteit”, vervolgt het persbericht. Om dit voor elkaar te krijgen wil de organisatie de kosten en de veiligheid van de nieuwe klasse standaardiseren.

Wanneer het kampioenschap precies van start gaat en wie er precies in de raceklasse zullen rijden, wordt later nog aangekondigd.



