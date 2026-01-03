Andrea Kimi Antonelli heeft een enerverend debuutseizoen bij Mercedes achter de rug. De rookie stond al meteen drie keer op het podium tijdens zijn eerste jaar in de Formule 1, maar ging met name tijdens de Europese races door een vormdip. Volgens Kimi Antonelli kwam zijn terugval door de updates aan de achterwielophanging van zijn W16: ‘Heb daardoor wel twee of drie maanden vooruitgang verloren’

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste jaar bij Mercedes afgesloten met een zevende plaats in het coureurskampioenschap, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Italiaanse rookie kende met name tijdens de Europese races een vormdip, met twee uitvalbeurten in Oostenrijk en Groot-Brittannië als dieptepunten. Volgens Kimi Antonelli zelf kwam zijn dip door de update aan de achterwielophanging van zijn W16.

“Ik denk dat ik daardoor wel twee of drie maanden vooruitgang heb verloren”, vertelt Antonelli aan meerdere media. ”Ik had duidelijk meer moeite met de achterkant dan George (Russell, red.). Het was voor mij lastiger om mijn rijstijl aan te passen.”

De rookie ging vervolgens door een moeilijke tijd. “Ik verloor toen steeds meer mijn zelfvertrouwen, reed super gespannen rond en had echt moeite om vooruitgang te boeken. Als ik me beter had kunnen aanpassen of als ik eerder was teruggegaan naar de oude ophanging, was het waarschijnlijk anders gelopen en had ik aan het einde of halverwege het Europese seizoen al momentum kunnen opbouwen.”

Complimenten voor Antonelli

Mercedes besloot om de veranderingen aan de achterwielophanging voor Antonelli weer terug te draaien, en de coureur reed in Brazilië en Las Vegas zelfs weer naar podiumplaatsen. “Hij begrijpt nu veel beter hoe een raceweekend verloopt”, zegt ook Andrew Shovlin, technisch directeur op het circuit bij Mercedes. “Hij is altijd al goed geweest in het beschrijven van wat de auto doet, en dat is een van de belangrijkste dingen. Het mooie aan Kimi is dat als hij iets eenmaal heeft geleerd, hij het onthoudt. Hij herhaalt niet dezelfde fouten. Over het algemeen liggen we met hem goed op schema.”

