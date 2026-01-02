De nieuwe motorregels voor de Formule 1 vanaf 2026 zijn volgens voormalig F1-technisch directeur Pat Symonds het resultaat van ‘te veel compromissen’ en dat laatste valt de FIA te verwijten.

Symonds, die betrokken was bij de ontwikkeling van de huidige chassisregels en deels ook bij de 2026-reglementen, zegt dat zijn vertrek bij Formula One Management mede voortkwam uit frustratie over de koers van de FIA. “Het was deels frustratie dat Formula One Management steeds minder betrokken raakte bij de reglementen; het werd vooral de FIA”, zegt Symonds tegen het medium Autocar.

Volgens de Brit is de FIA te ver meegegaan in de wensen van de teams, in tegenstelling tot de aanpak bij het 2022-reglement. “Toen we de auto van 2022 maakten, luisterden we naar wat de teams zeiden, maar we stuurden met een stevige hand. We zeiden: ‘Oké, we luisteren naar jullie, maar we gaan dit doen’.”

‘Eigen agenda’

Symonds meent dat de 2026-motorformule is verwaterd doordat elk team zijn eigen belangen nastreefde. “We wisten dat ieder van hen een eigen agenda had.”

Een voorstel om bijvoorbeeld energie terug te winnen via de vooras, ter compensatie van het schrappen van de MGU-H, sneuvelde na bezwaar van één team. “Wanneer je een comité een renpaard laat ontwerpen, eindig je met een kameel.”

Het gevolg is volgens Symonds een powerunit met structureel energietekort. “We hebben nu een motor die arm is aan energie. Er zijn manieren om dat te omzeilen, maar dat zijn geen goede oplossingen:, aldus Symonds, die ook lichtpunten ziet. “Het chassis en de aerodynamica zijn behoorlijk goed. De actieve aerodynamica is een goede stap vooruit.”

