De FIA en de Formule 1 hebben de F1-kalender voor 2025 bekendgemaakt. Volgend jaar staan er weer 24 raceweekenden op het programma. Veel is er niet veranderd ten opzichte van het huidige seizoen. De grootste wijziging is dat de Grand Prix van Australië weer de eer krijgt om het jaar te openen. Melbourne trapt op 16 maart af en Abu Dhabi luidt op 7 december het einde in.

LEES OOK: Barcelona hoopt nog steeds op plekje op de F1-kalender

De F1-kalender wijkt in 2025 niet heel veel af van het huidige seizoen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen nieuwe races toegevoegd, de Formule 1 doet dezelfde locaties aan als dit jaar. Er is uiteraard wel met de volgorde gehusseld. Zo opent het seizoen met een race op het Albert Park Circuit tijdens de GP van Australië. Vanaf 2020 was Bahrein het decor voor de eerste race van het jaar. Om dit jaar meer rekening te houden met de Ramadan, zijn de races in Bahrein en Saoedi-Arabië naar een later moment verplaatst.

De GP op Zandvoort staat voor het weekend van 31 augustus op de planning. Verder krijgen we in 2025 te maken met drie triple-headers, drie weken waarin er achter elkaar geracet wordt. De race van Las Vegas – die in 2025 voor de derde keer gereden wordt – is de enige wedstrijd die op een zaterdag uitgevochten wordt. Welke landen een sprintrace gaan organiseren, is nog niet bekend.

De F1-kalender voor 2025

De complete F1-kalender voor 2025 (Formula 1)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)