Aan de vooravond van de eerste van vierentwintig races in 2025 onthult Formule 1-CEO Stefano Domenicali dat hij nog veel meer gastlanden overweegt voor toekomstige Grands Prix. Met de groeiende belangstelling voor de sport staan landen in de rij om een plek op de kalender te bemachtigen. Na de seizoensopener in Melbourne vliegt Domenicali naar Bangkok om de mogelijkheden voor een Thaise GP te bespreken.

De huidige Formule 1-kalender is de drukste ooit, met vierentwintig Grands Prix en zes sprintraces verspreid over een periode van tien maanden. Coureurs en teams gaven vorig jaar al aan dat het ellenlange seizoen hen soms parten speelt, maar door de wereldwijde populariteit van de sport is de kans groot dat er binnenkort nog meer bestemmingen worden toegevoegd. Om te voorkomen dat de kalender te vol raakt, zullen er echter ook enkele Grands Prix moeten verdwijnen. Zo komt de Formule 1 in 2026 voor de laatste keer naar Zandvoort en heeft de GP van België al een roulatieovereenkomst getekend. Maken ze alvast plaats voor een Thaise GP?

Thaise GP in de maak?

CEO Stefano Domenicali, die onlangs een nieuw vijfjarig contract tekende, ziet het als een belangrijke taak om de Formule 1 naar nieuwe markten te brengen. “Ik denk dat we er de afgelopen jaren goed aan hebben gedaan om ons te richten op de plaatsen waarvan wij geloven dat ze de toekomst van de Formule 1 vertegenwoordigen”, reageerde hij vrijdag tegenover Sky Sports. “We krijgen nu eenmaal veel interesse van nieuwe locaties wereldwijd.”

“Als ik klaar ben met de race hier in Melbourne, vlieg ik naar Bangkok om te kijken of er interesse is vanuit de overheid om daar iets te ontwikkelen”, onthulde hij. De Italiaan was in april 2024 al te gast in de Thaise hoofdstad om met de toenmalige premier Srettha Thavisin de mogelijkheden voor een straatrace te bespreken. Niet veel later bezocht Thavisin de GP van Emilia-Romagna.

“In lijn met de intentie van de regering om een Grand Prix naar Thailand te halen, heb ik een bezoek gebracht aan het Autodromo Enzo e Dino Ferrari en een gesprek gehad met leidinggevenden van de Formule 1”, verklaarde Thavisin nadien. “Dit sluit aan bij ons beleid om Thailand wereldwijd op de kaart te zetten voor internationale evenementen en activiteiten.” Thavisin werd in augustus echter opgevolgd door de nieuwe premier, Paetongtarn Shinawatra.

