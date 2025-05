Ook Marokko is bezig met een project om de Formule 1 naar het Afrikaanse land te halen. Het land is de volgende in een inmiddels lange rij van landen die graag een eigen Grand Prix willen organiseren. Eric Boullier, de man achter het project, denkt echter dat er slechts een ‘kleine kans’ is dat een GP Marokko ook daadwerkelijk plaats zal vinden.

De Formule 1 wordt alsmaar populairder, en meerdere landen staan inmiddels in de rij om een eigen Grand Prix te mogen organiseren. Zo hoopt Zuid-Afrika het land te zijn dat de Formule 1 terughaalt naar het Afrikaanse continent, terwijl ook Zuid-Korea, Rwanda en Thailand interesse hebben in een eigen Grand Prix. Een volgend land sluit zich nu aan in het rijtje: Marokko.

Het Afrikaanse land steekt naar verluidt 1,2 miljard dollar in een project om de Formule 1 naar Marokko te halen, al wacht het nog op groen licht van onder meer de Marokkaanse autoriteiten. Formule 1-CEO Stefano Domenicali zei eerder al met drie verschillende Afrikaanse landen om de tafel te zitten om de koningsklasse na 32 jaar terug te laten keren naar het continent. De Italiaan verwacht echter nog geen ‘beslissing op de korte termijn’.

‘Mini-Abu Dhabi’

Volgens de Britse journalist Ian Parkes namens RN365 is Marokko, samen met Zuid-Afrika en Rwanda, één van die drie landen. Mocht het project doorgaan, dan zal de race twintig kilometer ten zuiden van de stad Tangiers plaatsvinden. Naast de Formule 1 is het de bedoeling dat ook het World Endurance Championship en de MotoGP op het nieuwe circuit kunnen rijden. Eric Boullier, de man achter het project die ook al eerder als teambaas voor McLaren en Lotus werkte, omschrijft het project alvast als ‘een mini-Abu Dhabi’, met zijn eigen ecosysteem. De Fransman geeft wel meteen eerlijk toe dat er een ‘kleine kans’ is dat de Formule 1 naar Marokko komt.

