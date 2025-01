Komt er binnenkort weer een Grand Prix in Zuid-Afrika? De overheid van het land heeft een officiële aanbesteding geopend om potentiële organisatoren te vinden voor een toekomstige Formule 1-race. Het is de meest serieuze stap tot nu toe in de langlopende ambitie om de koningsklasse terug te halen naar het Afrikaanse continent.

Op zoek naar de juiste partij

Voor het eerst sinds de laatste race op Kyalami in 1993 heeft Zuid-Afrika een concreet traject ingezet om weer een Grand Prix te organiseren. De overheid heeft een speciaal ‘Formula 1 Bid Steering Committee (BSC)‘ opgericht. Deze commissie, met twaalf leden uit verschillende sectoren zoals motorsport, media en juridische diensten, beoordeelt de voorstellen en kiest een promotor die het project gaat dragen.

Volgens een officieel document moet de toekomstige promotor in staat zijn om vanaf 2027 jaarlijks een race te organiseren, met een voorkeur voor een contractperiode van tien jaar. Belangrijke criteria zijn een iconische locatie dicht bij een grote stad, goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, een duurzame opzet en een capaciteit van 125.000 toeschouwers per dag. De lengte van het circuit moet tussen de 4,5 en 5,5 kilometer liggen, met een recht stuk van minimaal 1 kilometer.

Kyalami of Kaapstad?

Hoewel nog geen definitieve keuze is gemaakt voor een locatie, wordt het iconische Kyalami-circuit nabij Johannesburg als belangrijke kandidaat genoemd. Kyalami heeft Apex Circuit Design ingehuurd om het circuit op Formule 1-niveau te brengen. Een andere optie is een stratencircuit rond de beroemde waterkant van Kaapstad, terwijl er ook wordt gekeken naar de bouw van een volledig nieuw circuit aan de rand van de stad.

Concurrentie

De weg naar een Zuid-Afrikaanse Grand Prix is echter verre van zeker. Formule 1 heeft weliswaar interesse in een terugkeer naar Afrika, maar er zijn ook gesprekken gaande met Rwanda. Bovendien moeten de Zuid-Afrikaanse biedingen concurreren met landen als Thailand en Zuid-Korea. Deze landen hopen eveneens een plaats op de drukke kalender te bemachtigen.

