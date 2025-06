Met de stijgende populariteit van de Formule 1 blijft de vraag naar het organiseren van Grands Prix onverminderd groot. In Zuid-Afrika wordt al enige tijd gewerkt aan een eigen raceweekend op het historische Kyalami-circuit. Onlangs keurde de FIA de benodigde aanpassingen aan de baan goed. Tijdens de aankomende GP van Oostenrijk wil Zuid-Afrika dan ook een officieel bod indienen bij de FOM.

De Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur, Gayton McKenzie, bevestigde tegenover nieuwszender eNCA dat Zuid-Afrika en Kyalami klaar zijn voor de Formule 1. “Volgende week komen we in Oostenrijk opnieuw bijeen met de FOM”, verklaarde hij. “We willen dan een officieel bod indienen. De week daarna, op 1 juli, maken we onze winnende promotor bekend. Daarna ligt alles in handen van de Formule 1.” McKenzie is ervan overtuigd dat alle ingrediënten aanwezig zijn voor een terugkeer van de GP van Zuid-Afrika: “We hebben dan een circuit, we hebben een promotor en we hebben de grootste autosportgemeenschap van Afrika”, besloot hij.

Aanpassingen

Voordat de GP van Zuid-Afrika verreden kan worden, moeten er nog een aantal aanpassingen aan Kyalami worden gedaan. Voor die werkzaamheden nam de organisatie Apex Circuit Design in de arm, bekend van onder andere het circuit van Miami. Volgens oprichter Clive Bowen gaat het om ‘relatief lichte upgrades’ om de baan aan de moderne standaarden te laten voldoen. De verbeteringen richten zich vooral op veiligheidsaspecten zoals uitloopstroken, vangrails, puinhekken, kerbstones en drainage.

Het Kyalami-circuit, nabij Johannesburg, was tussen 1967 en 1993 al twintig keer het decor voor de GP van Zuid-Afrika. Tijdens de laatste editie ging Alain Prost er met de overwinning vandoor. Sindsdien heeft de koningsklasse het Afrikaanse continent niet meer aangedaan. Toch leeft bij zowel coureurs als fans de wens om terug te keren. Vooral Lewis Hamilton hoopt ooit nog in Afrika te racen, zo vertelde hij vorig jaar. “De Formule 1 kan Afrika niet langer negeren”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

