Lewis Hamilton wil niet met pensioen voordat hij een GP heeft gereden in Afrika. Dat verklaarde hij tijdens een persmoment in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne. De zevenvoudig wereldkampioen zet zich al jaren in voor een Formule 1-race op het Afrikaanse continent, maar vooralsnog zonder concreet resultaat. Wel ziet hij kansen in Rwanda en Zuid-Afrika. Dat laatste land werkt al geruime tijd aan een rentree op de kalender.

“Ik ben in tien Afrikaanse landen geweest, maar er is nog zoveel meer te ontdekken”, aldus Hamilton tegenover de pers in Australië. “Ik stel die vraag al jaren: waarom racen we niet in Afrika? Tegelijkertijd weet ik dat er achter de schermen hard wordt gewerkt.” De 41-jarige Brit lobbyt naar eigen zeggen actief voor een Afrikaanse Grand Prix en heeft meerdere locaties op het oog. “Kenia is fantastisch, maar ik denk niet dat we daar op korte termijn een Grand Prix kunnen realiseren. Rwanda is spectaculair, evenals Zuid-Afrika. Dat zijn twee serieuze kandidaten.”

Afrikaanse roots

Hoewel er vorig jaar volop werd gespeculeerd over zijn naderende pensioen, maakt Hamilton nu duidelijk dat hij wil doorgaan zolang hij nog niet op Afrikaanse bodem heeft geracet. “Soms denk ik: ‘Verdorie, misschien heb ik niet genoeg tijd'”, gaf hij toe. “Maar het zou ongelooflijk bijzonder zijn, ook omdat ik deels Afrikaanse roots heb. Ik ben trots op dat deel van de wereld en vind het bovendien het mooiste continent. Het is alleen jammer dat de rest van de wereld er zo veel van bezit en afpakt.”

LEES OOK: Norris: ‘Besef soms nog steeds niet dat ik écht wereldkampioen ben’

In Rwanda vond vorig jaar al de FIA-prijsuitreiking plaats. Tegelijkertijd bestaan er plannen om nabij het Bugesera International Airport een Formule 1-circuit te bouwen. Een terugkeer naar Zuid-Afrika lijkt vooralsnog realistischer. Het bestuur van het Kyalami-circuit – waar in 1993 voor het laatst een Grand Prix werd verreden – meldde vorig jaar een stap dichter bij een rentree te zijn gekomen. In samenwerking met het Britse Apex Circuit Design werden renovatieplannen opgesteld, waarna de FIA de voorgestelde aanpassingen richting Grade 1-standaard goedkeurde.

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.