Charles Leclerc is uitgevallen tijdens de Grand Prix van Monaca. De Monegask stuurde in, maar er was niemand thuis tijdens de herstart. De race werd even geneutraliseerd door een safety car, nadat Lance Stroll zijn auto in de bandenstapel had gezet. De Ferrari-coureur belandde daardoor in de bandenstapel, waardoor zijn thuisrace er nu op zit.

Voor Charles Leclerc is het einde oefening tijdens de Grand Prix van Monaco. Bij de herstart kon Leclerc niet insturen, waardoor de muur dichterbij kwam.

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