Lewis Hamilton weet stand te houden in Monaco en behoudt zijn tweede positie. Na een chaotische race weet Hamilton met een tijdstraf alsnog op het podium te staan. “Het gaat veel werk kosten om op dat niveau te komen”, vertelt Hamilton.

Lewis Hamilton kijkt positief terug naar de race in Monte Carlo. De zevenvoudig wereldkampioen is tevreden met zijn tweede plek. “Ik ben erg blij voor Mercedes. Ze hebben een geweldige auto gemaakt. We hebben aan onze kant progressie gemaakt over de maanden, maar kunnen hun niet bijhouden. Het gaat veel werk kosten om op dat niveau te komen. Maar een tweede plaats hier is geweldig”, vertelt Hamilton in Monaco.

Over de ontwikkeling van de auto zei de Ferrari-coureur het volgende: “De auto is goed, maar we hebben meer downforce nodig. Deze banden gaan niet lang mee in vooral een lange stint. Ik ben dankbaar voor het team en ik wil ze nu ook een overwinning gaan geven.”

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