Charles Leclerc baalt van zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Monaco. De Monegask benadrukt vooral dat hij last had van remproblemen. “Ik kan niet wachten om verder te gaan en dit te veranderen”, vertelt Leclerc.

Charles Leclerc reed een lange tijd op koers van een podiumplaats, maar de Ferrari-coureur viel uit door remproblemen. “Ik denk na een race zoals deze, wil je dingen veranderingen. Ik heb er geen woorden voor. De remproblemen die ik heb in de laatste weken zijn echt verschrikkelijk en ik kan niet wachten om verder te gaan en dit te veranderen”, vertelt Leclerc in de paddock in Monaco.

Deze problemen had het team ook al in Canada. Daarom hoopt Leclerc dat dit snel opgelost wordt. “Ik denk dat het team en ik op dezelfde lijn liggen. We zaten in een lastige situatie met de remconfiguratie in Canada en met de sprintrace had ik geen vertrouwen. Het was een nachtmerrie vandaag.”

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