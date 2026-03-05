Lando Norris zegt dat het besef dat hij een Formule 1-wereldkampioen is, nog altijd niet volledig is ingedaald. “Maar”, klinkt het in Melbourne in aanloop naar een nieuw seizoen, “wel zijn er steeds van die kleine momenten waarop je eraan denkt.”

Norris: “Vaak zijn het anderen die me eraan herinneren wat er vorig jaar is gebeurd. Bijvoorbeeld vrienden die ik een tijd niet heb gezien en die dan zeggen hoe bijzonder het is dat je wereldkampioen bent.” Die reacties helpen hem naar eigen zeggen om de omvang van zijn prestatie beter te begrijpen. “Dan realiseer je je weer hoe groots het is om de titel te hebben gewonnen.”

Nummer 1

Voor Norris is het gebruiken van nummer 1 dan ook een logische stap. In plaats van zijn vaste nummer te behouden, kiest hij ervoor het startnummer te dragen dat traditioneel is voorbehouden aan de regerend wereldkampioen. “Het is gewoon een kans die ik niet wil missen,” zegt hij. “Het lijkt me geweldig om over twintig jaar terug te kijken en te zien dat ik toen een helm droeg met nummer één.”

Lees ook: Verstappen moet even wennen zonder Helmut Marko bij Red Bull

Daarmee denkt Norris niet alleen aan zichzelf, maar ook aan zijn team, McLaren F1 Team. De Brit rijdt al jaren voor de renstal uit Woking en benadrukt dat het succes een gezamenlijke prestatie is.

“McLaren heeft al heel lang geen nummer 1 meer op de auto gehad,” zegt hij. “Voor alle mannen en vrouwen in het team, de monteurs en iedereen die aan de auto werkt, is het iets heel bijzonders om aan een auto met nummer één te mogen werken.”

Hoewel de keuze persoonlijk is, voelt het voor Norris vooral als een moment dat hij met het hele team wil delen. “Het is een kleine beslissing, maar het geeft me een enorm teamgevoel.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.