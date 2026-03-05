Max Verstappen meldde zich donderdag in Melbourne goedgemutst en met een, naar eigen zeggen, trots gevoel over de voorbereiding van Red Bull op het nieuwe seizoen. “De snelste zijn we misschien niet, maar ik ben blij met hoe we het als team hebben gedaan.“

De Nederlander liet tijdens de testweken zijn ongenoegen blijken over de nieuwe reglementen, maar dat doet niets af aan het feit dat hij naar eigen zeggen trots is op het werk dat iedereen binnen het Red Bull-team heeft verzet in aanloop naar het nieuwe F1-seizoen. Niet alleen met betrekking tot een nieuwe auto, maar juist ook door het hele project waarbij Red Bull Powertrains in samenwerking met Ford een eigen krachtbron ontwikkelde.

Verrast

“Ik ben erg blij met wat we in de voorbereiding hebben gedaan”, vertelt Verstappen donderdag, enkele dagen voor de eerste Grand Prix van het jaar. “Zeker hoe het hele project, met de motor en de auto, tot stand is gekomen. Ik was meteen positief verrast over hoe alles aanvoelde.”

Hij vervolgt: “De reglementswijzigingen zijn voor iedereen complex, maar qua gevoel in de auto was het goed. Natuurlijk heb ik mijn mening gegeven over de dingen die me niet bevielen, maar wat er binnen het team is gebeurd, is fantastisch. Dus daar ben ik erg blij mee.”

Garanties voor een succesvol openingsweekend biedt het niet, zo weet de viervoudig wereldkampioen. “We hebben in Bahrein tijdens de testdagen wel geleerd dat we niet het snelste team zullen zijn. Maar waar we precies staan, geen idee. We zien wel waar we beginnen. Maar als team hebben we de afgelopen tijd hoe dan ook goed werk geleverd, ik denk dat we de juiste dingen doen.”

