Terwijl in Europa iedereen nog op één oor lag, schudde Aston Martin-teambaas Adrian Newey in Australië iedereen ruw wakker tijdens een persconferentie samen met Honda-topman Koji Watanabe. Het openingsweekend belooft een sportief drama te worden voor het team. “We kunnen maar een beperkt aantal rondes rijden.”

Toeval misschien, maar toch: dat de microfoon tijdens het persmoment in de paddock meermaals dienst weigert, is symbolisch voor de problemen bij het team van Newey en consorten. Zelfs de audio doet het niet; het leidt zichtbaar tot frustratie van de Engelsman. Al heeft die in aanloop naar dit weekend nog wel grotere problemen dan dat.

‘Vijfde team’

“Qua chassis zijn we het vijfde team”, benadrukt Newey even fijntjes als eindverantwoordelijke voor het ontwerp van de bolide. “Maar we hebben nu eenmaal te maken met vibraties.” Die worden volgens hem veroorzaakt door de krachtbron. Vrij vertaald: de problemen van de auto liggen dus aan Honda. Newey, diplomatiek: “We hebben alle vertrouwen in Honda, onze samenwerking is de afgelopen weken alleen maar hechter geworden.”

Vibraties

Dat Aston Martin samen met nieuwe partner Honda voor het seizoen 2026 met alle reglementswijzigingen de plank missloeg, werd al duidelijk tijdens de afgelopen testdagen in Barcelona en Bahrein. Maar de persconferentie in Melbourne liet donderdag niets aan de verbeelding over.

“We kunnen maar een beperkt aantal ronden rijden”, stelt Newey als gevolg van de vibraties. “Een chassis van carbon is stijf en dat kan die vibraties moeilijk opvangen. Dus zie je dat we daar last van hebben, van spiegels die eraf vallen tot coureurs die aangeven dat het op hun handen slaat en dat dit zelfs tot zenuwschade kan leiden.”

En Watanabe? Die leest een geschreven verklaring voor en blijft herhalen dat er hard gewerkt wordt aan verbeteringen. Honda houdt hoop en het tij zal heus (eens) gekeerd worden. Maar ook de Japanners weten dat dit openingsweekend vermoedelijk een sportief drama wordt.

