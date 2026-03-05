Fernando Alonso en Lance Stroll lopen in de huidige Aston Martin-bolide risico op “schade aan de zenuwen” in hun handen. Dat vertelde teambaas Adrian Newey donderdag in Melbourne.

“Fernando heeft aangegeven dat hij maar 25 ronden kan rijden, Lance denkt zelfs dat hij maar 15 ronden kan rijden”, aldus de openhartige Newey. De Engelsman deed die uitspraak tijdens de opmerkelijke persconferentie samen met met Honda, op de mediadag in Melbourne. Newey legde uit dat het met vibraties te maken heeft.

Lees ook: Bijzonder persmoment in Melbourne: Newey voorspelt ‘beperkt aantal ronden’

“De problemen met de batterij zorgen voor vibraties in het chassis. Zowel Alonso als Stroll hebben aangegeven daar ook in hun handen last van te hebben. Het betekent dat er mogelijk zelfs zenuwschade kan ontstaan.” Aston Martin en Honda willen dat logischerwijs voorkomen, dus zal er volgens Newey een “beperkt aantal ronden” gereden kunnen worden. De vraag is alleen wel hoe het team dat precies zondag gaat invullen.

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.