De wens van de Formule 1 om een race in Afrika te organiseren staat niet in de wacht, zo verzekert Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Maar om door te pakken, moeten er op drie fronten garanties komen. “We werken eraan om te beoordelen wat er nog ontbreekt voordat we kunnen zeggen: ‘Oké, laten we gaan.'”

Een Formule 1-race op het Afrikaanse continent zou betekenen dat er voor het eerst sinds 1993 op alle zes bewoonde continenten wordt geracet. De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om die wens van de Formule 1 te verwezenlijken. Zo heeft het Zuid-Afrikaanse regeringsdepartement voor cultuur en sport heeft een aanbesteding uitgeschreven om een Grand Prix in het land te promoten. Rwanda wil een race organiseren ten zuiden van de hoofdstad Kigali, waar inmiddels al wordt gebouwd aan een circuit.

Garanties nodig

De plannen verkeren echter nog in een pril stadium. Tegenover Motorsport.com kreeg Stefano Domenicali de vraag of de wens van de Formule 1 om een race in Afrika te organiseren voorlopig in de wacht stond. De CEO liet weten het daar niet per se mee eens te zijn. “Dat is niet het juiste woord”, zei Domenicali. “Voordat we die stap zetten, hebben we garanties nodig op drie fronten: investeringen die de gemeenschap ten goede komen buiten de aanwezigheid van de F1, infrastructuur (niet alleen een circuit, maar hotels, wegen, luchthavens) en een economische basis die het evenement op lange termijn kan ondersteunen. We staan niet stand-by – we werken eraan om te beoordelen wat er nog ontbreekt voordat we kunnen zeggen: ‘Oké, laten we gaan.’ Maar we zijn er nog niet”, verduidelijkte hij.

Verder bevestigde Domenicali dat, mocht een Grand Prix op het Afrikaanse continent daadwerkelijk gerealiseerd worden, deze onderdeel zou uitmaken van een kalender met 24 races. De Italiaan verklaarde dat dit het maximale aantal races is dat hij bereid is te sanctioneren.

