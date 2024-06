Formule 1-CEO Stefano Domenicali onthulde onlangs zijn plannen voor de toekomst van de sport. Onder zijn gezag werkt de koningsklasse al enkele jaren aan een opmars. Waar de Formule 1 een groeiende populariteit geniet, wordt het voor de teams echter steeds ingewikkelder om een seizoen te draaien. Vooral de drukke kalender – die dit jaar voor het eerst 24 Grands Prix telt – is onderhevig aan kritiek.

Inmiddels weten we dat het seizoen van 2025 wederom 24 raceweekenden telt. Voor het daaropvolgende jaar staan landen in de rij om ook een plekje te krijgen op de kalender. Wordt het kampioenschap straks nóg verder uitgebreid? Dat is niet gezegd. “Het is verkeerd om te beweren dat 24 ’te veel’ is”, aldus Domenicali in gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport. “Als de sport zo goed loopt als nu, dan tellen de fans de dagen tot de volgende race.”

Over een uitbreiding van de huidige kalender kan de Italiaan weinig zeggen. “24 Grands Prix is een goed aantal”, vervolgde hij. “Ik denk dat iedereen die bij onze sport betrokken is blij moet zijn met deze situatie.” De druk op de teams en de coureurs is weliswaar enorm, maar een grote hoeveelheid races heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Het betekent meer aandacht voor de teams en de sponsoren, wat zich ongetwijfeld laat vertalen naar hogere inkomsten.

Om het aantal races niet verder uit te breiden, zou de Formule 1 bepaalde evenementen ook kunnen rouleren. Er is een enorme vraag naar een eigen Grand Prix – vooral in Azië staan de landen in de rij om de Formule 1 te mogen verwelkomen. Over het rouleren van races kan Domenicali weinig zeggen. De 59-jarige CEO weet wel dat het aantal sprintraces omhoog moet. “De cijfers laten zien dat daar vraag naar is”, legde hij uit. Nu worden er nog zes sprints per jaar gehouden, maar in de toekomst kan dat oplopen naar acht.

