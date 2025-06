De Formule 1 viert dit jaar haar vijfenzeventigste jubileum en trapte het seizoen daarom af met F1 75. Het veelbesproken live-evenement werd door Formule 1-CEO Stefano Domenicali bestempelt als een succes, en de Italiaan hoopte gauw nog meer vergelijkbare evenementen te organiseren. Een openingsevenement in dezelfde stijl als F1 75 gaat echter voor 2026 al niet door.

Het doorgaans goed geïnformeerde Autosport meldt dat de Formule 1 besloten heeft om een streep door een gezamenlijk lanceringsevenement, in de stijl van F1 75, voor 2026 te zetten. Volgens de FOM was het evenement alleen bedoeld om het 75-jarige bestaan van de koningsklasse te vieren, en de rechtenhouder ziet het niet terugkeren als een jaarlijks gebeuren. Ook zijn de teams dan te druk met het nieuwe reglement, dat in 2026 van kracht gaat.

LEES OOK: Formule 1 overweegt meer live-evenementen: ‘F1 75 was een succes’

2026-reglementen

De teams krijgen vanwege de nieuwe sportreglementen volgend jaar driemaal drie testdagen de tijd om de gloednieuwe bolides uit te proberen. Deze testdagen vinden respectievelijk in Barcelona en Bahrein plaats. De eerste meters in gloednieuwe Formule 1-auto’s mogen naar verluidt al eind januari 2026 worden verreden, waardoor een lanceringsevenement begin januari zou moeten plaatsvinden. Op dat moment zou het evenement niet alleen te afleidend zijn voor de teams, maar zijn de meeste renstallen ook nog bezig om de contracten en roosters met alle sponsors rond te krijgen.

Hoewel in 2026 dus geen live-evenement wordt gehouden, sluit de FOM niet uit dat deze helemaal niet meer zullen terugkeren. De rechtenhouder van de koningsklasse kijkt of er eventueel opties zijn om het evenement op een ander moment in de toekomst, en op een andere locatie, weer te organiseren.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.