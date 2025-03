Formule 1-CEO Stefano Domenicali verlengde onlangs zijn contract met nog eens vijf jaar. Aan de Italiaan de taak om de sport verder te laten groeien op het wereldtoneel. Na de openingsrace in Australië deelde hij zijn visie op de toekomst van de koningsklasse. Daaruit bleek dat de Formule 1, na de F1 75-seizoensopening in Londen, nog meer live-evenementen overweegt.

“Het is een erg fascinerende reis”, zei Domenicali over zijn rol als CEO tegenover Sky Sports. “Ik heb de plicht om ervoor te zorgen dat we de sport in de juiste richting sturen en dat onze fans van ons blijven houden.” De Italiaan toonde zich enthousiast over de huidige staat van de Formule 1. Opvallende transfers, een kalender met vierentwintig races en een grid met veel nieuwe gezichten maken hem optimistisch over de nabije toekomst.

“Ik ben erg enthousiast, omdat ik het gevoel heb dat er meer coureurs meedoen voor de winst en dat meer teams daadwerkelijk mee kunnen vechten”, vertelde hij. “Daarbij hebben we vijf nieuwe coureurs in het veld. Met het enthousiasme en de nieuwe energie die zij naar de paddock en het circuit brengen, verwacht ik een spectaculair seizoen. Ik denk dat we in elke race een andere situatie gaan zien.”

Live-evenementen

Voordat de eerste Grand Prix in Australië werd verreden, werd het seizoen groots afgetrapt met F1 75, een live-evenement in de O2 Arena in Londen. Hoewel de reacties gemengd waren, slaagde de Formule 1 erin veel aandacht te genereren voor de sport en het jubileumjaar. “Ik denk dat het een groot succes is geweest”, reageerde Domenicali. “We hebben ons platform kunnen tonen en een aantal sceptici kunnen overtuigen dat de Formule 1 groots moet inzetten.”

De vraag is of een gezamenlijke seizoenslancering een vaste traditie wordt in de Formule 1. Wordt F1 75 een terugkerend iets? “Dat is iets wat we moeten bespreken”, besloot Domenicali. “Ik kan wel zeggen dat er veel interesse is vanuit verschillende promotors over de hele wereld. Zij beschouwen het als een vijfentwintigste Grand Prix om het seizoen mee af te trappen. We gaan heel, heel snel een beslissing nemen over dergelijke evenementen.”

