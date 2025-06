Thailand is weer een stap dichter bij het aantrekken van de Formule 1. De afgelopen twee jaar werden er al plannen gesmeed voor een stratencircuit in Bangkok, maar nu heeft de Thaise regering daadwerkelijk een bod op een eigen Grand Prix goedgekeurd. Volgens de huidige plannen moet de hoofdstad vanaf 2028 voor vijf jaar op de kalender verschijnen. Voor de samenwerking is maar liefst 1,2 miljard dollar gereserveerd.

Dinsdag stemde het Thaise kabinet tijdens een vergadering in met het bod. Op een persconferentie maakte minister van Toerisme Sorawong Thienthong het nieuws wereldkundig; met een bedrag van 1,2 miljard dollar hoopt men de Formule 1 terug te brengen naar Zuidoost-Azië. Naar verluidt is er inmiddels een memorandum van overeenstemming ondertekend. Eerder dit seizoen bracht Formule 1-CEO Stefano Domenicali al een bezoek aan Bangkok om de mogelijkheden te bespreken. Daarbij ontmoette hij ook de Thaise premier, Paetongtarn Shinawatra. Vorig jaar deed hij hetzelfde met toenmalig president Srettha Thavisin. Niet veel later bezocht Thavisin de GP van Emilia-Romagna.

Domenicali heeft eerder benadrukt dat het aantrekken van nieuwe markten een belangrijke doelstelling is. “Ik denk dat we er de afgelopen jaren goed aan hebben gedaan om ons te richten op locaties waarvan wij geloven dat ze de toekomst van de Formule 1 vertegenwoordigen”, zei hij tegen Sky Sports. “We krijgen nu eenmaal veel interesse van nieuwe bestemmingen wereldwijd.” Op sociale media deelde hij zijn indrukken van het bezoek aan Bangkok: “Ik was verheugd om de premier van Thailand en haar team te ontmoeten en hun indrukwekkende plannen voor een race in Bangkok te bespreken. Ik kijk ernaar uit om onze gesprekken voort te zetten.”

Plek op de kalender?

Williams-coureur Alex Albon, die van Thaise komaf is, voerde eveneens gesprekken met de Thaise premier. Ook hij is enthousiast over de plannen. “Er is nog niets definitief, maar het is mooi om de inzet te zien”, liet hij destijds weten. “Ze nemen het heel serieus, en ik denk dat ze een sterk concept hebben. Zeker als je ziet hoe ver ze al zijn met de plannen. Het ziet er veelbelovend uit, al kan ik er nog niet te veel over zeggen. Ik volg de ontwikkelingen op de voet — laat ik het daar maar bij houden.”

Het is nog de vraag hoe en waar een Thaise GP op de huidige Formule 1-kalender zou passen. Volgens Domenicali zijn maximaal 24 races per seizoen mogelijk, al is er volgens de huidige reglementen nog ruimte voor één extra Grand Prix. Aangezien verschillende Europese races de komende jaren afwisselend op de kalender zullen staan, lijkt er wel ruimte te ontstaan voor een race in Bangkok.

