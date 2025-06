Het is officieel: de GP Canada staat sowieso nog tot en met 2035 op de Formule 1-kalender. Het contract met het evenement op Circuit Gilles Villeneuve is met vier jaar verlengd. Zo gaat de Grand Prix zijn zevende decennium als Formule 1-race in.

De GP Canada werd afgelopen weekend nog verreden. George Russell kroonde zich tot winnaar van het Canadese raceweekend, op de voet gevolgd door Max Verstappen. De Nederlander heeft zelf ook aardig wat succes gekend op het Canadese circuit, en won de race in het verleden al drie keer. Verder pakten alleen Fernando Alonso en Lewis Hamilton, die zelfs het record voor meeste overwinningen van de GP Canada, zeven, deelt met Michael Schumacher, de zege van de huidige grid.

Het Circuit Gilles Villeneuve staat al sinds 1978 op de F1-kalender, en staat onder meer bekend om zijn iconische Wall of Champions. De GP Canada gaat dus al een tijdje mee, en is de laatste jaren dan ook behoorlijk opgeknapt door promoter Octane Racing Group. Onder meer de infrastructuur is onder handen genomen. Voor de F1 dus reden genoeg om de race tot en met 2035 op de kalender te houden.

Gilles Villeneuve

“Nu de Formule 1 haar 75ste verjaardag viert, is het passend dat we een uitbreiding hebben aangekondigd met de Grand Prix van Canada”, zegt Formule 1-CEO Stefano Domenicali in het persbericht. “Het is een race die zo’n ongelooflijke geschiedenis heeft in onze sport. Het is ook vernoemd naar een echte legende in Gilles Villeneuve.” Voormalige F1-coureur en Canadees Villeneuve won in zijn carrière zes races. Hij verongelukte in 1982 tijdens het Grand Prix-weekend van België.

