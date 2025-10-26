Dominant naar de winst én nieuwe leider in het WK: Lando Norris kent zondag een perfecte Grand Prix van Mexico. Max Verstappen kan ook tevreden zijn, ondanks een chaotische openingsfase sleept de als vijfde gestarte Nederlander dankzij een gewaagde en succesvolle strategie een derde plaats in de wacht.

De race in vogelvlucht:

RONDE 1/71: Vier dik gaat het richting bocht 1 en het is Max Verstappen die het kind van de rekening is. Hij probeert Norris, Leclerc en Hamilton te verschalken, maar komt asfalt tekort en moet door het gras. De Nederlander blijft in de race en geeft, om straffen te voorkomen de gewonnen positie terug aan Hamilton. Ook Leclerc schiet door het gras, hij geeft de plek terug aan Norris. Dus is de volgorde uiteindelijk na de eerste ronde: Norris, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Russell.

RONDE 2/71: Goed om te melden: Verstappen is van de topcoureurs de enige die op mediumbanden is gestart. Gaat hem dat later in de race een voordeel opleveren?

RONDE 7/71: De Nederlander wil de derde plaats overnemen van Hamilton en ruikt zijn kans. Hij gaat ervoor, het tweetal raakt elkaar in bocht 1 en wéér gaat Verstappen door het gras. Daarna moet ook Hamilton door het gras, Verstappen verliest terrein en ziet ineens Oliver Bearman voorbij steken. De Haas-coureur gaat daarbij ook ietwat naast de baan; het regent incidenten op deze manier. Vooraan rijdt Norris lachend weg. En Oscar Piastri? Die ligt slechts negende.

RONDE 16/71: De wedstrijdleiding is eruit: er komt een tijdstraf van tien seconden voor Lewis Hamilton, omdat die nogal wat voordeel had van het afsnijden van de baan na het duel met Verstappen. Goed nieuws dus voor de Nederlander, al heeft die vooral zijn handen vol aan Bearman voor hem. Overigens wordt er ook nog gekeken naar het incident waarbij Verstappen en Hamilton elkaar raakten.

RONDE 25/71: Geen straffen voor de Nederlander, ook nog geen pitstop. Wel voor Hamilton en Bearman, die daarmee voor de neus van Verstappen verdwijnen. De mannen op zachte banden om hem heen gaan dus binnenkomen, hij moet op mediums zelf nog even doorrijden.

RONDE 34/71: Nu pas komt Norris de pits in om zacht rubber in te wisselen voor medium. De McLaren-coureur heeft alles onder controle. Leclerc is ook al de pits in geweest en komt snel dichter bij Verstappen, die nu tweede ligt. Ook Bearman nadert. De Nederlander gaat straks bij zijn pitstop zelfs terugvallen tot achter Hamilton, die nota bene zijn straf van tien seconden al heeft uitgezeten. Het aantal uitvallers staat inmiddels op drie. Na eerst al Liam Lawson in de openingsfase en Nico Hülkenberg in ronde 27, is het in de pits nu voorbij voor Fernando Alonso.

RONDE 38/71: Daar is de pitstop van Verstappen. Hij valt zoals verwacht terug tot achter Hamilton, P8. Ook Piastri rijdt inmiddels voor de Nederlander. Dat klinkt allemaal niet best, maar voor Verstappen moet het komen van de slotfase. Hij is van een goed resultaat afhankelijk is van een vlekkeloze stint op de zachte band die er nu onder zit (en die 15 ronden nieuwer is dan de mediums van de mannen voor hem). Het kan, met 33 ronden en een lichter wordende auto. Vooraan is Norris fluitend op weg naar winst in Mexico: hij rijdt 17 seconden (!) voor Leclerc.

RONDE 48/71: Na negen ronden heeft Verstappen Hamilton in het vizier, de Nederlander gaat naar P7. Meteen erna gaan Hamilton, Piastri en Antonelli voor hun tweede pitstop van de race! McLaren slaagt erin om de Australiër voor de Italiaan van Mercedes te krijgen. Ook Russell en Bearman gaan naar binnen, zijn blijven vóór Piastri. En Verstappen? Die ligt nu ineens derde. En…gaat voor een éénstopper.

RONDE 60/71: Piastri doet goede zaken: hij haalt Russell op fraaie wijze in en klimt naar plek vijf. Hij gaat de leiding in het WK weliswaar afstaan aan Norris op deze manier, maar hij houdt de schade relatief beperkt. Her en der op de baan zijn meer mooie gevechten, bijvoorbeeld tussen Bortoleto en Hadjar om plek 10, het laatste punt. Verstappen is ondertussen fors ingelopen op Leclerc, kan hij nog tweede worden!?

RONDE 71/71: Na een mislukte inhaalpoging van Verstappen op Leclerc in de voorlaatste ronde komt er een virtual safety car in verband met het uitvallen van Carlos Sainz. Daarom lukt het Verstappen niet om tweede te worden. Norris domineert ondertussen de wedstrijd en wint met een halve minuut voorsprong de Grand Prix van Mexico. Ook neemt hij de leiding in het WK over: hij heeft nu een punt voorsprong op Piastri die als vijfde eindigt. Verstappen staat derde in het WK met 36 punten achterstand op Norris en 35 (dat was 40) op Piastri.

