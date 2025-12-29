Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Canada. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 10 van 24: Frank Woestenburg over een zware beproeving in Montreal.

Twee jaar na de eerste opnames voor ‘F1 The Movie’ op Silverstone werden de internationale media in Montreal uitgenodigd voor de officiële preview van de film met Brad Pitt in de hoofdrol. Om heel eerlijk te zijn: het werd een zware beproeving.

In een prachtige zaal van Cinéma Banque Scotia in hartje Montreal werden de genodigden donderdagavond hartelijk welkom geheten, compleet met popcorn en frisdrank. Het voelde als een prima aftrap voor een avondje uit met collega’s.

En toen begon de film. Het moet gezegd, ‘F1 The Movie’ bevat prachtige racebeelden. Maar het verhaal is flinter- flinterdun. Mede daardoor liet het tijdsverschil met Europa zich een dag na aankomst in Canada behoorlijk voelen. Het werd voor menigeen een gevecht tegen de slaap. Bij mijn Belgische buurman in de zaal gingen de luiken halverwege de film al dicht. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ook ik het einde niet haalde. Het zegt misschien niet alles over de film, maar wel iets.

Overigens, volgens speculaties in de paddock had FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem destijds geëist dat hij in de film te zien zou zijn, alvorens hij zijn zegen uitsprak. Ik heb hem donderdagavond gemist, maar dat kan dus ook aan mij liggen…

