Als Eddie Jordan de teambaas van Max Verstappen was geweest, had hij de nevenactiviteiten van de drievoudig wereldkampioen aan banden gelegd. De Ier vindt het niet kunnen dat Verstappen eerder dit seizoen tijdens een F1-weekend ook druk in de weer was met een sim-race evenement. “Ik zou dat nooit toegestaan hebben.”

Tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna in Imola kwam Verstappen namens Team Redline ook in actie tijdens de 24 Uur van de Nürburgring. Op zaterdagavond reed hij een stint van vier uur en ook op zondagochtend zat hij – dus enkele uren voor de GP van Imola – nog achter zijn sim. Overigens won Verstappen zowel de sim-race als de Grand Prix van Imola.

Max Verstappen is één van de meest toegewijde coureurs op de grid, zo benadrukt Eddie Jordan in de podcast Formula For Succes. Maar de combinatie van een GP-race en een sim-race in hetzelfde weekend, dat had volgens hem door de leiding van Red Bull nooit toegestaan mogen worden.

‘Het spijt me, Max’

“Ik zou daar als teambaas niet meer akkoord zijn gegaan”, vertelt Jordan. Hij zou de Nederlander dus een raceverbod voor de virtuele 24 Uur van de Nürburgring hebben opgelegd. “Als ik Christian Horner was geweest, had ik gezegd: ‘Het spijt me Max, je bent hier in Imola. Je wordt betaald door Red Bull om de sponsors, het team en iedereen die verbonden is aan ons team te vertegenwoordigen’. Ik denk dat het heel moeilijk is om totale concentratie te hebben. Ik weet van mezelf dat ik dat niet had. Dan wil je geen afleiding.”

Jordan realiseert zich tegelijkertijd wel dat Max Verstappen een coureur van de buitencategorie is en dat hij zich vanwege zijn staat van dienst binnen Red Bull ook iets meer kan veroorloven. Jordan: “Ik zie dat Max evengoed de totale focus heeft. En hij is van een ander niveau. Ik heb er ook nooit aan getwijfeld dat hij die race in Imola ging winnen.”

