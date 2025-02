In een brief aan Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, dringt de minister van Buitenlandse Zaken van de Democratische Republiek Congo (DRC) erop aan alle onderhandelingen met Rwanda over de organisatie van een eventuele F1-race te beëindigen. Congo is al langer in een hevig conflict verwikkeld met buurland Rwanda.

Tussen de landen heerst al langer een conflict, maar dit escaleerde verder toen vorige maand een door de regering gesteunde rebellengroep de stad Goma innam. Therese Kayikwamba Wagner, de minister van Buitenlandse Zaken van Congo, schrijft in de brief die is ingezien door het Britse medium City AM: “Wil de Formule 1 echt dat z’n merk wordt besmeurd door een met bloed bevlekte associatie met Rwanda?”

Ze schrijft verder onder andere: “Rwanda bezet momenteel een groot deel van het oostelijke deel van Congo in samenwerking met rebellengroep M23, en ontheemt meer dan 700 duizend Congolese burgers. Daarnaast zijn Zuid-Afrikaanse soldaten die vredesmissies in mijn land uitvoerden, gedood door het regime waarmee u zaken wilt doen.”

Circuit al in aanbouw

Tijdens de algemene vergadering van de FIA in Kigali onthulde de president van Rwanda, Paul Kagame, recent dat men vanaf 2026 een Grand Prix zou kunnen organiseren. Ten zuiden van Kigali, nabij de luchthaven van Bugesera, wordt er al gewerkt aan een nieuw circuit. In gesprekken tussen de Formule 1 en vertegenwoordigers van Rwanda gaf FIA-president Mohammed Ben Sulayem nog aan dat ‘de toekomst van de autosport in Afrika rooskleurig is’.

Wagner uit haar ‘diepe bezorgdheid’ over de lopende gesprekken van de Formule 1 met Rwanda. Congo schat dat Rwanda’s diefstal van bloedmineralen het land jaarlijks één miljard dollar oplevert, waardoor het in staat is om internationale sportevenementen zoals een Formule 1 Grand Prix te organiseren. “Ik dring ik er bij u op aan de onderhandelingen te beëindigen en Rwanda uit te sluiten als mogelijke gastheer”, schrijft ze.

Wagner heeft de Formule 1 gevraagd om in plaats daarvan een F1-race in Zuid-Afrika te gaan organiseren, een plan dat ze naar eigen zeggen ‘van harte zou steunen’. “Ik vraag me af of Rwanda een keuze zou zijn die ons continent het beste vertegenwoordigt. In het belang van degenen die hun leven hebben gegeven in naam van de vrede: maak de juiste keuze en maak hun offer op zijn minst iets waard.”

