De president van Rwanda, Paul Kagame, heeft aangekondigd dat het land zich kandidaat stelt om een Formule 1-race te organiseren. Tijdens de algemene vergadering van de FIA in Kigali onthulde Kagame dat het geplande circuit nabij de luchthaven van Bugesera vanaf 2026 een Grand Prix moet kunnen hosten. Vrijdag vindt de officiële FIA-prijsuitreiking plaats in de Rwandese hoofdstad.

“Ik ben blij dat ik officieel kan aankondigen dat Rwanda zich kandidaat stelt om de spanning van het racen terug te brengen naar Afrika middels een eigen Formule 1-race,” aldus de president. “Ik wil Formule 1-voorzitter Stefano Domenicali en zijn team hartelijk bedanken voor de goede gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd. Rwanda zal deze kans met de nodige ernst en toewijding benaderen.”

LEES OOK: Zuid-Afrika weer dichterbij terugkeer op Formule 1-kalender

Ten zuiden van Kigali, in de buurt van de luchthaven van Bugesera, wordt gewerkt aan een nieuw circuit. Voormalig Formule 1-coureur en voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association, Alex Wurz, is verantwoordelijk voor het ontwerp. De afgelopen maanden vonden al gesprekken plaats tussen de Formule 1 en vertegenwoordigers van Rwanda. “We zitten op één lijn wat betreft onze waarden op het gebied van innovatie, duurzaamheid en verkeersveiligheid, en ik kijk uit naar onze verdere samenwerking,” reageerde FIA-president Mohammed Ben Sulayem. “De toekomst van de autosport in Afrika is rooskleurig.”

‘Kunnen Afrika niet negeren’

Lewis Hamilton zei tijdens het raceweekend in Zandvoort dat Afrika op de kalender thuishoort om met recht van een wereldkampioenschap te mogen praten. “We kunnen Afrika niet blijven negeren en ondertussen races op andere locaties aan de kalender toevoegen”, verklaarde hij tegenover de media. “De rest van de wereld neemt veel van Afrika, maar niemand geeft ooit iets.”

In aanloop naar de GP van São Paulo werd Max Verstappen ook nog eens gevraagd naar een mogelijke race in Afrika. “Ik zou het geweldig vinden om een race op elk continent te hebben,” reageerde de Nederlander. “Het zou dus mooi zijn als we ook in Afrika konden racen.” Naast Rwanda werkt ook Zuid-Afrika al een tijdje aan een rentree in het wereldkampioenschap. Het historische Kyalami-circuit nabij Johannesburg stond in 1993 voor het laatst op de kalender.

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).