Met de stijgende populariteit van de Formule 1 is de vraag naar een eigen Grand Prix groter dan ooit. Talloze landen staan in de rij om een race te mogen organiseren. In Zuid-Afrika, waar in 1993 voor het laatst een GP werd verreden, is men naar eigen zeggen ‘weer een stap dichterbij’ een race op het historische Kyalami-circuit.

Het Kyalami Grand Prix Circuit is de procedure gestart om een Formule 1-accreditatie te verkrijgen. Alleen als de baan aan de standaarden van de FIA voldoet, komt het in aanmerking voor de organisatie van een eigen GP. In het verleden reisde de Formule 1 al twintig keer af naar Kyalami. Het circuit, gelegen in de buurt van Johannesburg, was altijd het decor voor deze Zuid-Afrikaanse Grands Prix. Sinds de laatste editie van 1993 heeft de koningsklasse het Afrikaanse continent niet meer aangedaan.

Strenge richtlijnen

De Formule 1 heeft de laatste jaren een hernieuwde interesse getoond in een mogelijke terugkeer naar Zuid-Afrika. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stelde in augustus nog dat de sport het Afrikaanse continent ‘niet langer kan negeren’. Een gebrek aan geschikte circuits heeft alle plannen tot nu toe tegengehouden. Kyalami is daarom een samenwerking aangegaan met het Britse Apex Circuit Design om in de toekomst aan de strenge richtlijnen te voldoen.

In Zuid-Afrika wordt al lang gelobbyd voor een eigen GP. Het management van het circuit ziet de samenwerking met het Britse bedrijf dan ook als ‘een stap dichterbij’ een officiële rentree. “Met zijn rijke geschiedenis in de Formule 1 is Kyalami de perfecte locatie om in de toekomst internationale topevenementen te organiseren,” laat een woordvoerder weten. “Kyalami en Apex Circuit Design hebben allebei de ambitie om een aantrekkelijke ervaring te creëren voor zowel de toeschouwers als de deelnemers. Terwijl de onderhandelingen met Liberty Media onvermoeibaar doorgaan, kunnen de Zuid-Afrikaanse fans erop vertrouwen dat er een geschikt circuit komt voor de Formule 1.”

In aanloop naar de GP van São Paulo werd Max Verstappen ook nog eens gevraagd naar een mogelijke race in Afrika. Naast Zuid-Afrika werkt ook Rwanda immers al een tijdje aan een eigen race. Bovendien vindt de FIA-prijsuitreiking dit jaar plaats in de Rwandese hoofdstad Kigali. “Ik zou het geweldig vinden om een race op elk continent te hebben,” reageerde de Nederlander. “Het zou dus mooi zijn als we ook in Afrika konden racen.”

